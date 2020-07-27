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    支持港警紀錄片一上架「負評如潮」 還被列「令部份觀眾反感」

    《暗夜星辰》不僅負評遠超好評，網友留言也是痛批港警顛倒是非，更痛斥港警想學中共「捏造歷史」。（圖擷取自YouTube）

    《暗夜星辰》不僅負評遠超好評，網友留言也是痛批港警顛倒是非，更痛斥港警想學中共「捏造歷史」。（圖擷取自YouTube）

    2020-07-27 20:53:22

    〔即時新聞／綜合報導〕香港警察與香港中資的電視台《鳳凰衛視》聯合製作長達90分鐘的反送中紀錄片《暗夜星辰》，7月22日已在Youtube與臉書播出，標榜是港警在反送中運動中的「人物故事」；然而一推出便「負評如潮」，上映隔天負評不僅超過好評還破萬，逼得香港警方把原影片下架後重新上傳意圖「洗白」，結果現在負評還是遠遠超過好評，且疑似因太多用戶檢舉，該影片還被列為「令部份觀眾反感」與「設有年齡限制」。

    綜合外媒報導，這部紀錄片的時間線橫跨2019年6月至12月的大型事件，然而港警默許白衣人暴力攻擊示威者的「元朗7.21襲擊事件」卻隻字未提，全片也從警方的角度，批判示威者「以暴制暴」、攻擊警方、員警被肉搜、執行警務上遇到危險等行為，意圖將示威者營造「不理性」的形象，然而像是8.31港鐵太子站無差別暴力鎮壓、違規使用武力、派卧底員警執法等「港警暴力執法爭議」卻全未出現。

    紀錄片也大打溫情牌，一位參加港警鎮壓反送中「踏浪者行動」的員警阿安表示，對示威者的行為感到「心痛」，「抓了好多勇武派，上警車後才發現15歲」，問他們知不知自己做些啥，結果他們答不出，「我的心好痛」；然而有香港網友表示，根據香港法律，未成年人士須在監護人的陪同下，執法人員才可以錄口供，另外也有權保持緘默，不知道「阿安這番說話是否算是錄口供」。

    另外，該影片中還擅自使用網媒香港大學學生會《校園電視》（Campus TV）的畫面，但警方過去始終拒絕承認網路媒體與學生媒體的記者身分，甚至還在現場稱對方為「假記者」，片尾也沒有列出來源與授權許可；對此《校園電視》在昨日（7月26日）發聲明，抗議香港警察與《鳳凰衛視》在未經授權下，擅自使用該台所拍攝的兩條題為「警方在荃灣示威中開實彈打中一人左胸」片段，對此予以強烈譴責，事後港警回應卻顧左右而言他，對於侵權一事隻字未提，而《鳳凰衛視》拒絕回應。

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