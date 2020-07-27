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    首頁　>　國際

    怕了？美軍機昨逼近上海 北京今罕見大貼空襲告示

    2020-07-27 17:55:03
    美軍昨靠近中國領海基線，北京市今罕見大動作張貼空襲告示。（圖取自微博）

    美軍昨靠近中國領海基線，北京市今罕見大動作張貼空襲告示。（圖取自微博）

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與美國、印度、英國、澳洲等國關係愈趨緊張，美軍昨（27日）2架軍機逼近中國領海基準線，有中國網民發現，北京市今（27日）罕見貼出空襲告示，而上海早在5天前（22日）就已事先開始進行戰爭人口安置演練。

    美軍昨2架軍機相當靠近中國領海基準線。（圖取自SCS Probing Initiative）

    美軍昨2架軍機相當靠近中國領海基準線。（圖取自SCS Probing Initiative）

    中國北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）推特昨天指出，美軍機昨日派出P-8A反潛機、EP-3E電偵機分別飛向上海與福建，2架軍機與中國領海基準線的最近距離各只有41.3海里（約76.5公里）、57海里（約105.5公里），相當靠近。

    中國上海市松江區、長寧區本月22日展開「臨戰人口疏散接收安置行動演練」。（圖取自微博）<br /><p>

    中國上海市松江區、長寧區本月22日展開「臨戰人口疏散接收安置行動演練」。（圖取自微博）

    中國民眾在微博表示，北京市海淀區人民防空辦公室，今大動作在公共場所張貼「聽到警報後如何做到快速進入人防工程戰時」、「人民防空知識」等空襲告示，據了解，北京市人民防空辦公室在7月23日曾召開工作調度會議，安排防空宣導活動，但選在美軍靠近中國領海基準線隔天就張貼空襲告示，格外引發中國民眾注意。

    中國上海市青浦區、靜安區本月24日進行「臨戰人口疏散接收安置行動演練」。（圖取自上海人民防空）

    中國上海市青浦區、靜安區本月24日進行「臨戰人口疏散接收安置行動演練」。（圖取自上海人民防空）

    中國網友也指出，上海市松江區、長寧區在本月22日就已經舉辦「臨戰人口疏散接收安置行動演練」，而本月24日，上海市青浦區、靜安區也舉辦了相同演練，將A地居民集中至B地安置，由於活動時間與美軍行動日期太過接近，也引發中國網友議論。

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