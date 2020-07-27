武漢肺炎》香港疫情嚴峻 餐廳禁內用、「限聚令」降為2人

香港的武漢肺炎疫情嚴峻，政府今日宣布4項新防疫措施，包括全面禁止餐廳內用、「限聚令」由4人降為2人等等。（路透）

2020-07-27 17:16:03

〔即時新聞／綜合報導〕香港正面臨第3波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，形勢嚴峻，香港政府今日（27日）下午宣布4項新防疫措施，包括全面禁止餐廳內用、「限聚令」由4人降為2人、強制室外公眾場所戴口罩，以及關閉體育館和游泳池，上述措施29日起生效，為期7天。

綜合港媒報導，為防止疫情惡化，香港政府今日宣布，全面禁止餐廳內用服務，但可以維持外賣、外送服務；商場的美食區須關閉座位；餐廳仍需向消費者測量體溫及提供酒精消毒。

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在先前，香港政府即規定民眾在室內公眾場所須戴上口罩，今日將規定擴及室外公眾場所。另外，體育場所和游泳池將暫時關閉，而遊戲中心等娛樂場所仍維持關閉。

在限制聚集人數方面，將由4人限縮到2人。不過，一同居住或處於同一交通工具時，將屬於例外狀況。

對於病毒篩檢方面，香港政府未來一週將擴大至街市租戶和小型公車司機，以及約9百名特殊學校的宿舍員工。此外，政府也不排除向私人機構購買檢測服務。

截至今日，香港連6天單日確診數超過百例，累計病例逾2700例，其中20人死亡。

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