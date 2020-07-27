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    涉F-35匿蹤戰機情報 新加坡籍「中國間諜」在美認罪內幕曝光

    F-35B匿蹤戰鬥機示意圖。（路透）

    F-35B匿蹤戰鬥機示意圖。（路透）

    2020-07-27 16:26:50

    〔編譯陳成良／綜合報導〕新加坡籍男子楊俊偉（譯音，Dickson Yeo Jun Wei，39歲）24日向美國法院認罪，承認在2015年至2019年間，在美國從事非法「外國代理人」活動，替中國情報機關蒐集情資。相關內幕進一步曝光，楊某的間諜活動涉及美軍F-35B匿蹤戰機的情報！

    據法新社報導，楊俊偉在新加坡國立大學工作時受聘於中國情報機關。他曾從事「一帶一路」的研究，並撰寫過相關文章。楊在中國指示下，成立虛假顧問公司並招聘人手，收逾400份履歷，90%是有安全許可的美國軍事或政府人員。他將中國感興趣的對象情報，交給中國中間人，並順利招募若干人為他工作，多數是有經濟困難的人。

    楊俊偉付錢給願意為他工作的人，要他們寫報告，包括一名參與空軍F-35B匿蹤戰機計劃的文職人員、一名曾在阿富汗服役的國防部軍官、一名國防部官員，各獲2000美元（約5萬8千元）報酬。本案預定10月9日宣判，按美國法律，楊俊偉最高可判10年監禁。

    新加坡「李光耀公共政策學院」26日證實，楊俊偉是干學院的博士生，學院已立即終止了他的博士生資格。該學院強調，「沒有其他師生牽涉其中」。

    在美國認罪為中國情報部門收集情報的楊俊偉。（翻攝自臉書）

    在美國認罪為中國情報部門收集情報的楊俊偉。（翻攝自臉書）

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