互關總領事館成美中關係震撼彈！美中氣氛緊張未來多變

中國於24日要求美國撤離美國駐成都總領事館，27日早上美國已撤離完畢。（彭博社）

2020-07-27 19:30:00

〔影音新聞／綜合報導〕近日美國關閉中國駐休士頓總領事館，替美中關係投下了震撼彈。美國因認為中國駐休士頓總領事館有間諜與盜取智慧財產權活動，因而要求於72小時內關閉該處總領事館，並於7月24日強制闖入執行。而中國也在24日警告美國撤離美國駐成都總領事館。此舉被認為是關閉較對等的總領事館做為反制，這次若中國關閉的是美國駐香港總領事館，將會可能讓美國的行動升級，甚至驅逐中國外交人員。

美中關係自2017年開啟貿易戰以來，就持續緊張著。直到2020年，中國爆發的武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）、強行通過香港國安法與新疆人權問題。其中包含美國駐中國的記者被驅逐出境以及美國商界的不滿。徹底讓美國對中國失去信任。對世界發出嚴正提醒不要再讓中國為所欲為。

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這次關閉中國駐休士頓總領事館的同時，美國也拘捕具共軍身分研究員唐娟（Juan Tang，譯音）等四位中國籍公民。過去雙方僅有互相口頭警告，而這次互相關閉總領事館，則是具體呈現雙方已經交惡的現象。美國前策士與顧問班農（Steve Bannon）接受採訪表示，川普制定了完美計畫推翻中共。身為「反中的鷹派」的班農未來可能重回白宮，中美關係將會充滿變化。

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