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    德多間大學關閉孔子學院 國會將討論全面終止合作

    中國孔子學院的政治影響，開始受到西方各國重視。（路透檔案照）

    中國孔子學院的政治影響，開始受到西方各國重視。（路透檔案照）

    2020-07-27 16:09:27

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中共在全球廣設以推廣中文教育、宣揚中國文化為宗旨的孔子學院，但近年挨批淪為宣傳和滲透機器，受到各國指指點點。德國《世界報》（Die Welt）指出，德國多間大學正計畫關閉孔子學院，包括漢堡大學決定年底前終止合作關係。另外，德國國會也準備討論全面停止相關合作。

    據報導，漢堡大學表示，為排除「政治影響和知識外流」風險，決定在今年底前結束與孔子學院的合作關係。此前，杜塞道夫大學即因憂心中共政治教條對教學的影響，而在2016年與負責孔子學院運作的中國國家對外漢語教學領導小組辦公室（簡稱國家漢辦）解約。波昂大學亦擔心受到中共政治操控，正在評估孔子學院存續。

    德國目前有19間孔子學院，但德國政界和學界近年不斷質疑孔子學院是中共的政治宣傳機構；德國政府去年回覆國會議員質詢時，也明確指「國家漢辦」事實上隸屬於中共中央宣傳部。

    前杜塞道夫孔子學院院長培高德（Cord Eberspaecher）強調，對中國有一點了解的人都清楚，中國行政機關和黨組織完全融合在一起。美國學者沈大偉（David Shambaugh）也指出，漢辦經費來自中共中央宣傳部，名義上的直屬機關教育部僅是用來洗錢。

    儘管如此，多數德國大學仍希望孔子學院繼續運作，法蘭克福大學更表示，有關該學院進行政治滲透、自我審查和間諜活動的報導只是謠言。漢諾威（Hannover）、杜伊斯堡（Duisburg）和特里爾（Trier）等大學也不同意德國政府的看法。

    為了淡化孔子學院官方色彩，北京近日已解散漢辦，改立民間組織「中國國際中文教育基金會」來管理孔子學院，未來德國的大學將不再與漢辦簽約，改為直接與中國的大學合作經營孔子學院。

    另一方面，德國自民黨（FDP）已在國會提案，為保護德國的研究和教學自由，德國的大學應全面中止與孔子學院合作，國會預計在夏季休會後的新會期展開討論。

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