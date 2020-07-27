新疆、東北疫情連環爆 「抗疫大片」被網友罵爆

中國首部以武漢抗疫為題材的電影26日在武漢舉辦首映會。（圖截自微博影片）

2020-07-27 15:22:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重燃，新疆、東北三省都傳本土病例，境內確診人數、「無症狀感染者」人數破200例，尤其新疆尚未找到感染源、疫情快速升溫，令網友憂心忡忡。但近日中國各大媒體紛紛報導，首部以武漢抗疫為題材的電影26日在武漢舉辦首映會，疫情未過，但現場一片歌舞昇平，讓網友忍不住罵「人民英雄被當利益工具真可悲」。

中國武漢肺炎疫情再升溫，新疆本土確診人數猛增，至今感染源仍不明，不料疫情未歇，東北三省又因遼寧大連的海鮮公司感染鏈不斷擴大，再度淪陷，甚至連福建省都出現相關病例，疫情再拉警報。但中國媒體近日紛紛報導，中國以廣州醫護援鄂、武漢公安抗疫為題材的電影《最美逆行》在26日於武漢舉辦首映會，接著巡迴全國。導演鄧建國表示，以海外支援為背景的兩部曲正在開拍，希望民眾多支持。

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但中國網友顯然不太捧場，直說「爛片預感」、「人民英雄被當利益工具真可悲」、「為什麼要另外找演員拍，不能做紀錄片嗎？」、「現在誰敢去電影院？」、「新疆、東北都還在戰疫呢，就你們在一片歌舞昇平」，也有人酸「我看南方抗洪片可能也快上映了」。

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