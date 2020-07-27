德州疫情未止再受颶風襲擊 美墨圍牆被強風倒塌

美國德州武漢肺炎疫情未緩，週末再受颶風侵襲。（美聯社）

2020-07-27 13:21:45

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未緩，週末再受颶風肆虐，26日受暴雨襲擊，部分地區電力中斷，美墨邊境圍牆也被颶風的強風吹倒。

綜合外媒報導，今年第一個颶風漢娜（Hannah）25日登陸位於墨西哥灣的帕德里島（Padre Island），接著在德州以東的凱內迪郡（Kenedy County）登陸。美國國家氣象局（The National Weather Service）表示，颶風帶來的降雨超過300毫米，溪流、河水暴漲，洪水淹沒德州南部的道路。

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國家颶風中心（National Hurricane Center）指出，目前颶風漢娜已降為熱帶低氣壓，儘管颶風漢娜強度減弱，颶風可能在德州南部的偏遠地區帶來450毫米的降雨，最高風速約為每小時56公里。據報導，美墨圍牆也被強風吹倒。國家颶風中心表示，強降雨將使溪流、河水持續上漲，仍可能造成威脅生命的洪水。

州長艾波特（Greg Abbott）表示，在武漢肺炎疫情下，颶風讓德州的情勢變得更加複雜且嚴峻。據報導，颶風漢娜導致德州南部的部分地區電力中斷，街道被洪水淹沒，洪災嚴重但德州或墨西哥未傳出民眾死亡或重傷的消息。

And here, ladies and gentlemen, is Hurricane Hanna blowing down Trump's impenetrable border wall. pic.twitter.com/12r8FnjKJK — Alex Mohajer （@AlexMohajer） July 26, 2020

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