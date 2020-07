德州疫情未止再受颶風襲擊 美墨圍牆被強風倒塌

2020-07-27 13:21:45

〔即時新聞/綜合報導〕美國德州武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情未緩,週末再受颶風肆虐,26日受暴雨襲擊,部分地區電力中斷,美墨邊境圍牆也被颶風的強風吹倒。

綜合外媒報導,今年第一個颶風漢娜(Hannah)25日登陸位於墨西哥灣的帕德里島(Padre Island),接著在德州以東的凱內迪郡(Kenedy County)登陸。美國國家氣象局(The National Weather Service)表示,颶風帶來的降雨超過300毫米,溪流、河水暴漲,洪水淹沒德州南部的道路。

國家颶風中心(National Hurricane Center)指出,目前颶風漢娜已降為熱帶低氣壓,儘管颶風漢娜強度減弱,颶風可能在德州南部的偏遠地區帶來450毫米的降雨,最高風速約為每小時56公里。據報導,美墨圍牆也被強風吹倒。國家颶風中心表示,強降雨將使溪流、河水持續上漲,仍可能造成威脅生命的洪水。

州長艾波特(Greg Abbott)表示,在武漢肺炎疫情下,颶風讓德州的情勢變得更加複雜且嚴峻。據報導,颶風漢娜導致德州南部的部分地區電力中斷,街道被洪水淹沒,洪災嚴重但德州或墨西哥未傳出民眾死亡或重傷的消息。

And here, ladies and gentlemen, is Hurricane Hanna blowing down Trump's impenetrable border wall. pic.twitter.com/12r8FnjKJK