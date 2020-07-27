武漢肺炎》中國再增57例本土病例！ 1區4省全淪陷南方疫情再升溫

中國再增57例本土病例，海鮮公司的疫情傳染鏈已擴至東北三省，和南方的福建省。（路透社資料照）

2020-07-27 10:17:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再拉警報，中國國家衛健委今日通報，昨日境內共新增61例確診，其中57例為本土病例，分別為新疆41例、遼寧14例、吉林2例，黑龍江、福建日前也現「無症狀感染者」，根據官方數據，疫情擴至1區4省，累計確診人數已破250人。另外，廣東也爆一名港籍貨車司機確診前，曾在深圳市區停留4日，南方疫情也升溫。

綜合中媒報導，中國國家衛健委今日通報，過去24小時內中國境內新增61例確診，除4例為境外移入病例（內蒙古2例、福建1例、四川1例），其餘57例均為本土病例，分別為新疆41例、遼寧14例、吉林2例。新疆自17日爆出不明感染源的本土病例後，確診人數已達178例、無症狀感染者共170人。遼寧大連凱洋世界海鮮股份有限公司的感染鏈再擴大，不只東北三省淪陷，南方的福建省也爆1例關連病例，為「無症狀感染者」。

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此外，廣東省昨日深夜夜發布緊急通知，稱有一名曾在深圳市停留4日的港籍司機回港後確診，目前尚不清楚是在深圳還是香港感染，深圳市衛健委表示將為司機曾到過的小區，其居民提供免費的核酸檢測。

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