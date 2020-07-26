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    美駐成都總領事館將關閉 館外民眾湊熱鬧拍照

    美國駐成都總領事館在北京命令下將於明天關閉，館外街上則出現旁觀者拍照攝影。（法新社）

    美國駐成都總領事館在北京命令下將於明天關閉，館外街上則出現旁觀者拍照攝影。（法新社）

    2020-07-26 21:28:37

    〔中央社〕美中關係持續惡化，美國駐成都總領事館在北京命令下將於明天關閉，館方人員今天進行最後打包。館外街上則出現旁觀者拍照攝影，想記錄這棟建築物由美國人掌控的最後一刻。

    路透社報導，成都今天天氣炎熱，總領事館外樹木成排的街道瀰漫著一種觀光氛圍。旁觀民眾與數十名便衣和身著制服的警察，在建築物大門對面的人行道並立。

    在美國要求中國駐休士頓總領事館關閉後，中國也提出關閉美國駐成都總領事館的要求，加劇兩國關係惡化速度。美中因為貿易、科技、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，以及中國聲索南海主權和壓制香港等因素，關係已落入數十年來最糟的境地。

    成都總領事館外今天開始聚集人群後，警方示意民眾不要逗留。這條街道除了警方放行的總領事館車輛或警車外，不開放外車通行。

    中國24日下令美國駐成都總領事館關閉，根據「環球時報」總編胡錫進，這意味撤離的最後期限為明天上午10時。

    昨天停在成都總領事館的一輛巴士已於今天上午離開，目前尚不清楚車內載著哪些人員和物品。從24日開始，這裡就一直有人員來來去去，其中至少1人提著手提箱。昨天與今天也持續有搬家卡車出入。

    一名63歲楊姓（Yang，音譯）成都居民受訪時表示，中國是以對等方式回應美國行動，目前情況令人很遺憾。另一名25歲趙姓（Zhao，音譯）女子路過總領事館時則說，她相信中國很強大，有能力適當處理現況，並可充分保護她的安全。

    在成都警方微博帳號上，有網民呼籲當局寬待24日在總領事館外放鞭炮的男子。

    中國駐休士頓總領事館遭美國限期於24日關閉，當天期限一過，一群男子就在美國國務院官員陪同下，強行打開中國總領事館的門。據美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）形容，這處總領事館是「間諜和竊取智慧財產的中心」。

    美國駐成都總領事館外觀。（歐新社）

    美國駐成都總領事館外觀。（歐新社）

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