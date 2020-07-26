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    法國南特主教座堂遭焚 盧安達志工坦承縱火

    法國南特市的著名古蹟南特主教座堂（見圖）7月18日失火，今天當地檢方宣布，一名來自盧安達的志工坦承縱火。（美聯社）

    法國南特市的著名古蹟南特主教座堂（見圖）7月18日失火，今天當地檢方宣布，一名來自盧安達的志工坦承縱火。（美聯社）

    2020-07-26 20:23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕法國西部南特市的著名古蹟南特主教座堂（Nantes Cathedral，又名聖彼得和聖保羅大教堂）7月18日早上失火，數小時後撲滅，卻也造成近400年歷史的管風琴付之一炬；事後警方朝縱火方向偵辦，今天（7月26日）南特檢察官宣布，一名來自盧安達的志工坦承縱火，如果蓄意縱火罪成立，最高將面臨10年有期徒刑。

    綜合外媒報導，這座始建於15世紀的主教座堂雖遭受火災，所幸最後造成的損害沒有巴黎聖母院嚴重，不過內部一座近400年歷史的管風琴與彩繪玻璃付之一炬，內部也嚴重燒毀，保守估計至少要花費3年才能修復。

    事後法國檢警朝縱火方面偵辦，南特檢察官皮埃爾·塞內斯（Pierre Sennes）在今天（26日）表示，南特主教座堂一名來自盧安達的39歲志工坦承犯下縱火罪，事發當天凌晨在教堂內部的管風琴與電箱等3處縱火，但作案動機仍有待釐清。

    這名志工是以難民身分從盧安達前往法國，在南特主教座堂獲得庇護並收留，且平時表現善良，雖不怎麼愛說話，但時常保持微笑，使教堂方難以相信他會犯下此案；而案發當天，這名志工就曾被警方問訊，雖然言詞閃爍但最後仍被釋放，直到警方找到新事證找他調查時才坦承罪行，並稱認罪使自己如釋重負。

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