武漢肺炎》南韓國防單位證實 染疫「脫北者」返回北韓

傳有一名脫北者成功「返北」，南韓國防單位今證實。圖為南韓臨津閣一處地標，可見南韓首爾與北韓開城之間的距離。（路透）

2020-07-26 16:34:41

〔即時新聞／綜合報導〕北韓傳有1名疑似染有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的脫北者自南韓返回，於19日抵達北韓開城市，對此，南韓聯合參謀本部今日證實北韓對當事脫北者「返北」的相關報道，並表示相關單位已介入調查中。

根據《韓聯社》報導，聯合參謀本部表示軍方正與相關部門就北韓公開報導合作了解狀況，針對脫北者身分，目前南韓相關單位已有鎖定人選，同時聯合參謀本部戰備檢閱室正在確認監控裝備所錄下的相關影片。

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北韓媒體《朝中社》報道稱，疑有一名武漢肺炎疑似感染脫北者時隔3年非法越過分界線，19日抵達開城市成功「返北」，北韓領導人金正恩因此緊急召開勞動黨中央委員會政治局應急擴大會議，將國家緊急防疫級別上調至最高應急級別。

南韓政府目前已就報導線索鎖定目前失聯的24歲脫北者金某，此人原居開城市，3年前通過漢江下游越境，南韓住居處為京畿道金浦市，上個月還傳涉嫌對1名脫北者女性施以性暴力，因此遭司法單位傳訊。據悉，金某曾往金浦市江華喬桐島踩點探勘。

《韓聯社》引述分析，北韓報道所指「分界線」可能是軍事分界線（MDL）鐵欄；就目前情況判斷，當事脫北者應是從漢江下游游泳返北可能性較大。

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