軍情動態》南海注意！中製大型兩棲飛機「鯤龍」海上試飛成功

AG600擁有4500公里的最大航程，能夠一次搭載最多50人急赴數千公里之外的島嶼支援，恐成為解放軍南海一大利器。（路透）

2020-07-26 15:15:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國自製大型水陸兩用飛機「鯤龍」AG600今（26日）海上首飛成功，外傳在2022年可交付，引發周邊國家警覺，若正式服役，除用於救援救災外，也讓解放軍具備在第一島鏈的遠洋快速支援能力，成中國掌控南海的一大利器，甚至可以在中印邊境的班公錯湖降落支援。

綜合中國媒體報導，由中國航空工業集團研製的AG600今在山東青島附近海域，成功完成海上首飛，該次試飛由山東日照山字河機場滑行起飛ㄩ經過約28分鐘飛行，抵達青島附近海域上空，成功在海面上降落，4分鐘後再次從海上起飛回航，逐步完成各項測試。

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「鯤龍」AG600在2017年12月24日，在廣東珠海金灣機場陸上首飛，2018年10月20日，在湖北荊門漳河機場完成水上首飛，今又成功進行海上首飛。

根據公開資訊顯示，AG600擁有4500公里的最大航程，能夠一次搭載最多50人急赴數千公里之外的島嶼支援，其水面起降抗浪高度達到2公尺，能夠應付小浪浪級，只要水域面積1500公尺、寬200公尺、深2.5公尺即可起降。

有報導指出，AG600的服役，將使解放軍首次具備了可以在5小時內快速抵達第一島鏈的任何地點，未來將佈署於南沙群島，若以永暑為基地，AG600航程能覆蓋整片南海，成為中國爭奪南海的一大利器。

為驗證AG600飛機海上特性，在成功完成水上首飛後，2019年全面開展了科研試飛及試飛員改裝培訓等一系列工作。

廣東珠海機場試飛，在跑道上僅用了不到200公尺就起飛成功，並於空中飛行64分鐘後著陸，在陸地首飛成功後，AG600未來還要進行水上起降測試，由於水上飛機陸地起飛距離一般要超過水上起飛距離，顯示其具備優良的短距起飛能力。

AG600今天首飛成功後，成為繼運輸機「運20」、客機「C919」之後，中國製的第3架大型飛機，許多媒體都稱AG600為全球最大的水陸兩棲飛機，但根據資料顯示，AG600機長37公尺、翼展38.8公尺、載重53.5噸，都遜於前蘇聯所研製的「A-40飛艇（Be-42）」，並非全球最大的水陸兩棲飛機。（「A-40飛艇」機長43.84公尺、翼展41.62公尺、載重86噸）

AG600擁有4500公里的最大航程，能夠一次搭載最多50人急赴數千公里之外的島嶼支援，其水面起降抗浪高度達到2公尺，能夠應付小浪浪級，只要水域面積1500公尺、寬200公尺、深2.5公尺即可起降。

報導指出，AG600的服役，將使解放軍首次具備了可以在5小時內快速抵達第一島鏈的任何地點，未來將佈署於南沙群島，若以永暑為基地，AG600航程能覆蓋整片南海，成為中國爭奪南海的一大利器。

中國自製大型水陸兩用飛機「鯤龍」AG600今（26日）海上首飛成功。（圖擷自《央視》）

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