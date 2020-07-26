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    全球最大學術交流 美國確認暫停中、港「傅爾布萊特計畫」

    傅爾布萊特計畫是世界上「規模最大、聲譽最高的國際交流計劃」之一，50所負責機構在155個國家和地區運作。（路透）

    傅爾布萊特計畫是世界上「規模最大、聲譽最高的國際交流計劃」之一，50所負責機構在155個國家和地區運作。（路透）

    2020-07-26 11:00:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日宣布簽署香港自治法案，並終止香港優惠待遇，該行政令中還含有一項條款，將中止與中國及香港的「傅爾布萊特計畫」（Fulbright Program），這是國際規模最大的學術交流計畫，現美方確認已暫停與中國的學術交流。

    綜合媒體報導，美國政府確認與中國的「傅爾布萊特計畫」已經暫停，美國國務院在一封郵件中告知準備參加該項目的美國學者稱，2020-21期交流項目將「無法繼續」，不過參與者可申請參加其他國家的項目。

    《立場新聞》曾報導， 在美中對抗下，學術很難獨善其身，也同樣成為了犧牲品，還指出，若只是單單取消香港優惠待遇，沒必要連「傅爾布萊特計畫」也暫停，因為中國也有，認為香港現已被等同視作與被進一步制裁下的中國相同，情況比想像中更糟糕。

    傅爾布萊特計畫是世界上「規模最大、聲譽最高的國際交流計劃」之一，50所負責機構在155個國家和地區運作，該計畫至2019年已誕生60位諾貝爾獎得主、86位普立茲獎得主、75位麥克阿瑟獎得主和37名前任或現任政府首腦。

    在國民政府來台後，1957年11月30日重啟傅爾布萊特計畫，後於1979年5月更名為學術交流基金會；香港和澳門地區的傅爾布萊特計畫由美國駐港領事館和美國國務院正式負責，並由港美中心（Hong Kong–America Center）代表香港教資會研資局和美國領事館協助運作。

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