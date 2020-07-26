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    武漢肺炎》香港連續4天逾百人確診 港官員：今可能持續破百

    香港25日新增2例死亡及133例確診，本土病例占其中126例。圖為香港街景。（美聯社）

    香港25日新增2例死亡及133例確診，本土病例占其中126例。圖為香港街景。（美聯社）

    2020-07-26 10:26:14

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續影響全球，香港境內面臨第3波疫情衝擊，其中本土病例狀況不容樂觀；香港25日新增2例死亡及133例確診，連續第4天出現逾百人確診，本土病例占其中126例，且55例感染途徑待釐清，個案身分包含消防員、香港大學住宿生和菜販。香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君今預告，26日公布確診數據可能持續突破100例。

    綜合媒體報導，香港25日新增133例確診病例，其中126例本土病例中，71例與先前案例相關，另55例感染途徑尚待釐清，港內累計確診病例達2506例；此外，香港昨新增2例死亡，累計死亡病例攀升至18例。張竹君針對案例分析，港內多區皆出現確診個案，且香港市民四處移動，很難評估哪一區為重災區。

    觀察新增個案，其中1人為香港大學大學堂住宿生，對此，張竹君補充，當事病例1名同房室友初步確診，另1室友則有疑似症狀就醫，該寢室及同樓住宿生可能需要隔離觀察，此案計涉及約20名住宿生。

    除此之外，張竹君預告，26日公布的確診數字恐再破100例，是否會刷新133例數字仍未知。

    第3波疫情進入第3週，養護中心方面截至目前已累計8間安養中心爆確診，共計68名院友、職員等相關人士確診。8間院舍中，又有4間出現群聚感染案，包括慈雲山「港泰護老中心」、黃竹坑「賽馬會朗逸居」、沙田「救世軍隆亨長者之家」、屯門「康和護老中心」黃金分院等；港泰護老中心累計病例已達45例，救世軍隆亨長者之家累計確診6例，康和護老中心黃金分院則有10人確診及初步確診。

    針對3間中心，香港相關單位已下令院內長者都需搬至他處接受檢疫，員工也要入住檢疫中心。

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