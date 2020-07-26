傻眼！父過世兒申辦喪葬補助遭拒 承辦人：已被本人領走

中國杭州有名老翁於今年2月過世，依規定可領取喪葬補助，但老翁的兒子前往辦理時，卻被告知早在1月就被老翁本人領取完畢，讓他傻眼直呼「我父親2月才過世，為什麼人還沒死就被領了！」（圖擷自YouTube）

2020-07-26 08:53:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州有名老翁於今年2月過世，依規定可領取喪葬補助，但老翁的兒子前往辦理時，卻被告知早在1月就被老翁本人領取完畢，讓他傻眼直呼「我父親2月才過世，為什麼人還沒死就被領了！」據便民中心聲稱該起烏龍是因人員疏失，導致老翁的死亡時間與奶奶的誤植，因此在老翁「被死亡期間」的養老金，也需要另外再補上。

綜合中媒報導，一名蔣姓男子的父親於今年2月過世，事後蔣男依規定到當地「便民服務中心」辦理領取喪葬補助人民幣6120元（約新台幣2萬6620元），不料服務人員竟告知他這筆費用在今年1月17日時就被老翁本人領走，讓蔣男詫異直言「我老爸是在2月走的，他這筆錢是在1月取出來，就是人沒死之前就取出來了，我不知這筆錢到那裡去了。」

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蔣男質疑，他前後跑了30幾次，原本依規定應該隔1個月就能拿，承辦人卻說他6月才能領，結果6月時又說7月才能領，到後來更稱已把錢匯進去，銀行卻說沒有這筆錢，承辦人員則稱一定會盡快處理完。

相關報導指出，蔣男的奶奶是在去年6月7日過世，疑似是承辦人員將蔣男的父親死亡日期登記為2019年6月7日，在蔣男的父親於今年1月間前往申請奶奶的喪葬補助時，承辦單位竟辦成了「蔣男父親本人的喪葬費」。針對媒體詢問為何讓蔣男跑了很多趟，卻到現在仍無法領到補助費，該便民中心更聲稱是因當時的經辦人員目前還在醫院住院。至於老翁在「被死亡期間」的養老金，也需要另外再補上。

雖然疑似找到問題的解答，網友們看到新聞仍留言嘲諷「這仇可大了，人活著發了人家的喪葬費太晦氣了」、「真的有點晦氣哎，在世時領到了自己的喪葬費，然後沒多久就去世了」、「1月份活著的時候領到自己的喪葬費，2月份去世了」。

中國杭州有名老翁於今年2月過世，依規定可領取喪葬補助，但老翁的兒子前往辦理時，卻被告知早在1月就被老翁本人領取完畢，讓他傻眼直呼「我父親2月才過世，為什麼人還沒死就被領了！」（圖擷自YouTube）

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