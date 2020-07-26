日本漸凍人安樂死 涉案一醫生疑不當取得醫師執照

2020-07-26 00:53:01

〔中央社〕日本警方日前逮捕涉嫌受罹患「漸凍症」女患者之託予以殺害的2名醫師，此事引起社會探討安樂死議題。日媒報導，涉案的其中一名醫師疑似學歷造假，不當取得醫師執照。

日本每日新聞報導，京都府警方本月24日逮捕在宮城縣名取市開設診所醫師、現年42歲的大久保愉一，以及東京都港區43歲的山本直樹醫師。2人涉嫌於去年11月30日受罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症）的林優里（當時51歲）之託，對林女投予藥物加以殺害。

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報導說，山本可能是學歷造假，不當取得醫師執照。厚生勞動省已掌握資訊，開始調查山本取得醫師執照的經過。

檢調相關人士透露，山本在東京的一所大學醫學系就讀中輟，之後出國去亞洲一所大學留學，2010年返國參加醫師的國家考試時，向厚生勞動省申請的報名資料中寫著畢業於海外一所大學醫學系，但京都府警局向這所大學查證後，沒資料顯示他畢業於這所大學。

在日本，如果是在海外大學的醫學系畢業者返國要報考醫師國家考試時，根據醫師法規定，必須通過文件審查、日語診療能力調查等，才可取得報考資格。

報導說，與山本一同被警方逮捕的大久保在2009年左右擔任厚生勞動省的醫系技術官僚，隸屬於有關醫師執照國家考試等的單位。

大久保畢業於日本東北青森縣弘前大學，在山本就讀於東京的大學期間，兩人可能透過大學間研究活動結識。有關山本的學歷，大久保很可能知道內情。

山本專攻泌尿科，是一所專治陽萎診所的院長。山本與大久保曾合著出版電子書籍，內容描述如何殺害老人，但讓老人死得看似病死。

日本朝日新聞報導，京都府警方偵辦此案時得知，山本與大久保去年11月30日傍晚5時半來到林女家，時間僅10分鐘。2人佯裝成林女的友人，把經常陪在林女身邊照料的看護工支開到別的房間。2人離開林女家後，林女身體急遽惡化，送醫急救，當晚8時10分左右宣告死亡，死因是急性藥物中毒。

檢調相關人員表示，大久保與山本是到林女家才與林女初次見面，但大久保在事件發生的約11個月前開始透過推特（Twitter）等社群網站與林女有訊息往來，受林女之託殺害林女。山本的金融機關戶頭內在事發前約1個月間，林女陸續匯款，總額約130萬日圓（約新台幣37萬元）。

大久保與林女最初在推特上有訊息往來可以查到的是2018年12月底的內容。林女寫道：「我們這種罹患神經難治疾病者逐漸崩壞的身體與心，每天都在跟即將到來的死亡痛苦與恐懼搏鬥。」

對此，大久保留言暗示，應避免被人干擾。6天後，大久保留下回信似的話寫道：「確實作業很簡單，如果不會被提告的話，我願幫忙。」林女回應寫道：「聽到願意幫忙的話，高興到快哭出來。」

在日本，這起「漸凍人」託人殺害自己的命案，讓「安樂死」議題再度引發關注。（編輯：劉學源）

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