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    「透視裝」辣護理師再獲新工作！ 將兼任氣象主播

    俄羅斯5月被拍到穿著「透視裝」的女護士娜迪亞（見圖）近日傳出繼模特兒後又獲得一份新工作，將兼任地方電視台的氣象播報員。（圖擷取自YouTube「Россия 24」）

    俄羅斯5月被拍到穿著「透視裝」的女護士娜迪亞（見圖）近日傳出繼模特兒後又獲得一份新工作，將兼任地方電視台的氣象播報員。（圖擷取自YouTube「Россия 24」）

    2020-07-25 22:56:02

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，俄羅斯5月被拍到穿著「透視裝」的女護理師娜迪亞．茱可娃（Nadezhda Zhukova）近日傳出，繼模特兒後又獲得一份新工作，她將兼任地方電視台的氣象播報員，並會持續進修學業，希望在未來能夠取得醫師執照。

    綜合媒體報導，23歲的俄國護理師娜迪亞5月被人拍到，透明防護衣下僅穿著運動內衣比基尼，因此受到全球網友關注而爆紅；在照片曝光後，娜迪亞獲得當地運動服飾品牌「Zasport」青睞，受邀擔任模特兒。

    根據《紐約郵報》報導，娜迪亞至今依然從事護理師的工作，近日還被當地電視台邀請擔任氣象主播，她對此表示，「對我來說，這是一件大事。謝謝大家讓我有機會嘗試，我的父母會在晚上下班後觀看我的播報」。

    娜迪亞指出，最初她是經由朋友告知，才知道照片已在全球網路瘋傳，承認自己當時有被「嚇到」；她並稱，未來不會放棄醫療人員的工作，「我想繼續進修成為一名醫生，我不怕被感染。儘管武肺疫情造成生命損失、壓力及睡眠不足，但我相信我們會抗疫成功」。

    23歲的俄國護理師娜迪亞5月被人拍到，透明防護衣下僅穿著運動內衣比基尼，因此受到全球網友關注而爆紅；不僅獲得當地運動服飾品牌青睞，受邀擔任模特兒，近日還被當地電視台邀請擔任氣象主播。（圖擷取自Twitter）

    23歲的俄國護理師娜迪亞5月被人拍到，透明防護衣下僅穿著運動內衣比基尼，因此受到全球網友關注而爆紅；不僅獲得當地運動服飾品牌青睞，受邀擔任模特兒，近日還被當地電視台邀請擔任氣象主播。（圖擷取自Twitter）

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