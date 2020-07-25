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    限時回覆三問題！ 香港民主派參選人抗議干擾選舉

    香港民主派四位公民黨參選人鄭達鴻、楊岳橋、郭家麒及郭榮鏗今（25）日收到選舉主任來信，要求於明（26）日正午12點前回覆信件。圖為民主派參選人楊岳橋和支持者的合照。（路透）

    香港民主派四位公民黨參選人鄭達鴻、楊岳橋、郭家麒及郭榮鏗今（25）日收到選舉主任來信，要求於明（26）日正午12點前回覆信件。圖為民主派參選人楊岳橋和支持者的合照。（路透）

    2020-07-25 22:59:03

    〔即時新聞／綜合報導〕香港民主派四位公民黨參選人鄭達鴻、楊岳橋、郭家麒及郭榮鏗今（25）日收到選舉主任來信，要求於明（26）日中午12點前回信，若未在期限內回覆將會重新審視其參選資格是否有效。公民黨回應，會配合回覆信件內容，但批評港府給予的回應時限「不合理地短促並具壓迫性」，同時嚴厲批評並抗議選舉主任以政治立場篩選參選人，嚴重干預選舉，違反公平選舉的基本原則。

    綜合港媒報導，多名已參選報名的民主派參選人今日都有收到選舉主任的來信，在楊岳橋的信件裡，選舉主任要求他針對「是否仍支持美國制裁香港」、「支持外國干預香港事務」和「當選後否決財政預算案」等問題進行解釋。

    但同樣為公民黨已報名參選九龍東的譚文豪、和飲食界的林瑞華未收到選舉主任信件，譚文豪就在臉書發文，指對「親愛的 DQ 主任」甚是掛念，各參選人已經收到信件，「為何我仍未收到？」

    公民黨主席梁家傑表示，按《立法會選舉活動指引》，涉及選舉的行政程序均以「工作天」為工作單位，批評要在明午12點前回覆是荒謬。他認為，如此重要的問答，不應在如此短時間內答覆；他也重申，選舉主任已淪為政治工具，為政權亂劃紅線及亂搬龍門，已嚴重違反《國際人權公約》和干預選舉，強調香港人有選舉權和被選舉權。

    前香港議員羅冠聰在臉書發文中呼籲，選舉主任在下任何決定前都應三思，表示英、美、澳等國家的政治顧問都會特意留意這次立法會選舉，並時刻關注是哪位選舉主任作出取消候選人資格的荒謬決定，或有可能會有後續行動。並且提到，從任何國際標準來說，選舉主任潛在取消候選人選舉資格的決定的都是武斷、濫權，經不起任何實質的檢測。最後也批評道，要求在假日限時24小時內回覆不尊重人的權利，難道以後市民投訴也可以在假日要求政府24小時回應嗎？

    今（25）日選舉主任寄給楊岳橋的信件，要求其解釋信件內提問，並於明日正午12時前回覆。（圖擷取自楊月橋臉書）

    今（25）日選舉主任寄給楊岳橋的信件，要求其解釋信件內提問，並於明日正午12時前回覆。（圖擷取自楊月橋臉書）

    今（25）日選舉主任寄給楊岳橋的信件，要求其解釋信件內提問，並於明日正午12時前回覆。（圖擷取自楊月橋臉書）

    今（25）日選舉主任寄給楊岳橋的信件，要求其解釋信件內提問，並於明日正午12時前回覆。（圖擷取自楊月橋臉書）

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