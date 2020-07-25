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    波蘭擬退出拒家暴《伊斯坦堡公約》 上萬女性上街怒吼

    波蘭政府官員近日表示，波蘭應廢除防止婦女遭受暴力的《伊斯坦堡公約》（Istanbul），該舉引發萬名女性走上街頭，抗議政府作為。（法新社）

    波蘭政府官員近日表示，波蘭應廢除防止婦女遭受暴力的《伊斯坦堡公約》（Istanbul），該舉引發萬名女性走上街頭，抗議政府作為。（法新社）

    2020-07-26 00:03:44

    〔即時新聞／綜合報導〕波蘭政府官員近日表示，波蘭應退出防止婦女遭受暴力的《伊斯坦堡公約》（Istanbul Convention），理由是公約部分條約牴觸了波蘭憲法的價值觀，司法部打算下週開始啟動相關程序。但這也引發首都華沙和各城市街頭24日湧現遊行抗議浪潮。

    根據《路透》報導，波蘭政府於2015年簽署了歐盟《伊斯坦堡公約》，但目前執政的保守民族主義法律與正義黨（PiS）認為，這個公約不尊重宗教，還要求學校教學童性別議題，侵犯了父母的權利，他們誓言捍衛傳統的家庭價值，聲稱波蘭保護婦女的法律更為有效。

    PiS初級聯盟夥伴的國家資產副部長兼立法委員科瓦爾斯基（Janusz Kowalski）表示，該公約包括危險的意識形態，與波蘭的憲法秩序背道而馳，但他並沒有具體指出是哪個部分。

    波蘭司法部長茲比格涅夫（Zbigniew Ziobro）指出，傳統、文化或宗教不能被用作暴力侵害婦女行為的理由。

    而成千上萬名群眾昨天聚集在華沙和波蘭其他城市街頭，抗議政府作為。組織抗議者萊姆帕特（Magdalena Lempart）說，政府這項決策目的僅是讓「家庭暴力合法化」。

    世界衛生組織（WHO）表示，歐洲近期撥打的家暴專線比例上升了5分之3，並提到因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，使得弱勢婦女需與施暴者長期隔離在家中，讓原本就有吸毒和酗酒問題的地區，家暴比例大幅上升。

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