越南超辣DJ「乳動」影片曝光！官員「腦充血」喊罰

越南DJ女神「Ngan 98」向來不吝展現自己的好身材。（圖擷取自臉書「Võ Thị Ngọc Ngân」）

2020-07-25 16:40:00

〔即時新聞／綜合報導〕越南DJ「Ngan 98」擁有天使臉孔和魔鬼身材，在網路上擁有超高人氣，是88萬多名粉絲眼中的女神，不過近來他參加河內一家酒吧的活動時，穿著過於火辣，被有關部門盯上，可能被處以高額罰金和禁止表演，她對此則表示，世界各地的DJ都會穿著比基尼參加泳池派對，這樣過度檢視的方式「相當不平等」。

根據媒體報導，越南DJ女神「Ngan 98」向來不吝展現自己的好身材，不少粉絲專門到現場看她表演，不過人紅是非多，她參加泳池派對的幾組辣照在網路瘋傳後，立刻引發有關部門的注意，痛批這樣的穿著「令人反感」，更啟動調查程序，表明將向酒吧負責人和表演者究責。

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對此，「Ngan 98」則表示，世界各地的DJ都會穿著比基尼參加泳池派對，「甚至不穿網眼褲」，而且當時所有人也和她一樣穿著比基尼，不知為何特別針對她，更表示女性穿比基尼不應該遭受非難，這樣過度檢視的方式「相當不平等」。

網友也紛紛鼓勵她，「支持你忠於自己，這社會太多雜音」、「你的穿著沒問題，很好看」、「這真的沒什麼好說的，比基尼是DJ的基本配備，更不用說你是參加泳池派對」、「這麼美麗的身材，不能只有我看到」，不過也有人建議，「參加泳池派對沒問題，但是你可以在外面加一件裙子遮擋，會更加美觀」、「有些DJ認為自己是來表演音樂的，而不是賣弄身材，所以看了會感到不舒服」。

越南DJ女神「Ngan 98」向來不吝展現自己的好身材。（圖擷取自臉書「Võ Thị Ngọc Ngân」）

越南DJ女神「Ngan 98」向來不吝展現自己的好身材。（圖擷取自臉書「Võ Thị Ngọc Ngân」）

越南DJ女神「Ngan 98」向來不吝展現自己的好身材。（圖擷取自臉書「Võ Thị Ngọc Ngân」）

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