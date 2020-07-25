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    觀眾好厲害！眼尖發現美女記者脖頸腫塊 果然驗出癌症及早治療

    美國有眼尖的觀眾發現《WFLA》電視台的美女記者普萊斯（Victoria Price）脖頸上有不明腫塊，提醒她趕快去看醫生，結果驗出是甲狀腺癌。（圖擷自WFLA Victoria Price臉書）

    美國有眼尖的觀眾發現《WFLA》電視台的美女記者普萊斯（Victoria Price）脖頸上有不明腫塊，提醒她趕快去看醫生，結果驗出是甲狀腺癌。（圖擷自WFLA Victoria Price臉書）

    2020-07-25 12:40:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《NBC》旗下佛羅里達州電視台《WFLA》的美女記者普萊斯（Victoria Price），日前收到一名觀眾的電子郵件，原來對方發現她的脖頸上有不明腫塊，提醒她趕快去看醫生，結果驗出是甲狀腺癌，普萊斯也因此能夠及早治療。

    《BBC》報導，觀眾在電郵裡面表示，普萊斯的脖頸腫塊讓她想到自己的癌症腫瘤，因此催促普萊斯馬上去檢查。普萊斯則透露，「假如從未收到過這封電子郵件，恐怕我永遠都不會打電話和醫生聯繫，如此一來癌症就會繼續蔓延。」

    普萊斯說，她的腫瘤從頸部開始擴散，需要透過手術將甲狀腺和一些淋巴結清除，預計27日就會開刀。普萊斯感嘆，身為一名新聞工作者，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發大流行以來，就投入在一個永無止境的新聞迴圈裡，她報導著一個世紀以來最重要的健康資訊，卻沒有注意到自己的健康。

    因此，普萊斯相當感謝那位寄電郵給她的陌生女子，對方完全沒有義務這樣做，但還是提醒了她。據了解，甲狀腺癌在女性中比男性更為常見，今年美國的甲狀腺癌病例中大約有75％是女性。

    事實上，這已經不是第一次有人透過電視看到名人身患癌症的跡象。2013年，一名護理師在化妝節目看到知名主持人穆薩（Tarek El Moussa）的脖頸出現腫塊，因此向他提醒了這件事，現在穆薩已從二期甲狀腺癌中康復。

    另外，2018年一名醫師在觀看《BBC》足球節目時，發現前利物浦球員兼足球裁判勞倫森（Mark Lawrenson）臉龐一側的皮膚變黑，懷疑是癌症病變的現象，促使勞倫森接受治療。

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