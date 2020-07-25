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    武漢肺炎》南韓確診增破百例 撤僑、外籍漁船靠港影響

    停靠在韓國釜山港的俄羅斯籍漁船爆發群聚感染，截至目前共有34名船員確診。（歐新社）

    停靠在韓國釜山港的俄羅斯籍漁船爆發群聚感染，截至目前共有34名船員確診。（歐新社）

    2020-07-25 13:36:19

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，南韓傳24日單日新增確診達113例，創單日第2高紀錄，事實上是受伊拉克撤僑及停靠釜山港俄羅斯籍漁船集體感染影響，南韓防疫單位前一日便有預測及示警；據南韓最新統計，從伊拉克撤回293名僑民中有36人確診，俄羅斯漁船部分則有34名船員確診。

    根據《韓聯社》 報導，南韓中央防疫對策本部副本部長權埈鬱24日記者會上便示警，受撤僑及漁船影響，25日公布單日新增病例數可能破百；截至權埈鬱於記者會發表當下，已知伊拉克撤回僑民中有89人出現疑似症狀，俄羅斯籍漁船則有32名船員當日上午確診，另船舶維修工中也有5人確診。

    權埈鬱呼籲，若預測無誤，將會是自4月1日（101例）後再次單日新增破過百例，防疫部門將嚴防境外輸入病例演引發本土感染，同時強調望勿因一時新增確診人數增加而誤以為疫情惡化。

    今日早前公布最新統計，南韓24日共增113例確診，呼應權埈鬱說法，除此之外另無新增死亡病例。逾百例中，有86例為境外移入，其中81例為入境檢疫過程確診，5例為入境後隔離期確診；另本土病例共有27例，仍受集體感染案影響，陸軍前線部隊也有多例確診，病例具體分布為首爾市和京畿道各11例，釜山市5例。

    根據南韓防疫單位統計，南韓境內累計確診病例數來到1萬2866例，死亡病例數累計共298例。

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