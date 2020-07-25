法國疫情再亮紅燈 16國旅客入境強制病毒檢測

2020-07-25 04:59:01

〔中央社〕法國疫情復燃速度激增，昨天確診人數飆破1千。今天總統馬克宏召開防疫會議，總理卡斯克特斯隨後視察戴高樂機場時宣布，來自美國等16個高風險國的旅客入境時須強制進行病毒檢測。

法國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情自上週開始再度升溫，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天主持疫情防禦會議，討論疫情下的國界管理等議題，總理卡斯克特斯（Jean Castex）、衛生部長維宏（Olivier Veran）等部會首長均出席。

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會議結束後，卡斯克特斯隨即視察戴高樂機場。卡斯克特斯在機場向媒體表示，最晚自8月1日起，從16個「疫情高風險」國家入境法國的旅客，進入機場與港口時，必須出示72小時內的病毒檢測陰性證明，或是接受現場強制病毒檢測。

若檢測結果為陽性，將會在24小時內收到電子郵件或電話通知，患者必須自我隔離14天。

這16個國家包括美國、印度、阿爾及利亞、土耳其、以色列、巴西、南非、卡達等。

法國與這些國家的班機與旅客都已大幅減少，因為只有公民或持有居留證明的人能從上述國家入境法國領土。根據政府統計，戴高樂機場之後每天會需要執行3千人次的檢測。

同時卡斯克特斯也呼籲法國人不要前往加泰隆尼亞地區，因為疫情復燃的跡象令人憂心。卡斯克特斯補充說道，法國與西班牙正在協調如何能最大幅度地減少兩國人民的流動。

措施宣布後，法國媒體紛紛邀請專家深入探討，感染學家史塔（Jean-Paul Stahl）在接受法國新聞電台（FranceInfo）專訪時也特別提及台灣。

主持人問，受測者無法立即知道結果，等待期間該怎麼辦？

對此史塔回覆：「我們不像台灣這樣的國家，旅客必須到指定地點居住並且受到警察管制，法國沒有這樣的習慣。但其實嚴格說起來，應該要這樣做才對 … 在等待結果的期間，受測者應該要被隔離。」

法國近日疫情再度亮紅燈，尤其昨天單日新增確診人數飆破1千人。過去1週新增確診人數共3589人，比上一週增加了27%，增加幅度也比先前兩週的21%與13%高出不少。

法國衛生部昨天表示，病毒傳染速度已經連續3週增加。衛生主管單位因此警告，「過去幾週確診人數上升的結果，並非只是來自無病徵者檢測數量的增加，而是反映了病患人數增加的實際狀況」。（編輯：徐睿承）

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