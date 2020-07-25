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    首頁　>　國際

    白宮控中共竊取美智慧財產 盼停止惡性行為

    2020-07-25 04:27:02

    〔中央社〕白宮發言人麥肯內尼今天表示，關閉中國駐休士頓總領事館是為了保護美國智慧財產權與個資。她指控中共傾全力竊取美國技術與智慧財產權，敦促中共停止這類惡性行為。

    美國國務院日前限令中國駐休士頓總領事館在72小時內關閉，引來美中齟齬。為了報復，中國外交部當地時間24日宣布，關閉美國駐武漢總領事館。

    麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天在白宮記者會上被問到關閉中國駐休士頓總領館時表示，此舉目的在保護美國智慧財產權與民眾隱私。

    她指控，中共多年來舉全社會之力竊取美國技術與智慧財產權，以謀取商業利益，其中許多活動是透過中共外交機構進行的。麥肯內尼敦促中共停止這類惡性行為，不要採取以牙還牙的報復手段。

    在稍早的電話簡報上，美國國務院高階官員指出，北京享有自由與美國社會接觸的權利，卻也濫用這樣的自由與開放。關閉中國駐休士頓總領事館充分證明美國認真對待此事，中國外交人員與機構從事不法行為，不僅在美國也在全球帶來困擾。

    司法部高階官員表示，休士頓總領館的行為已經遠遠超過可以接受的範圍，除非將其破壞，否則這類活動將可能在休士頓或其他中國領事館變得更為猖獗。（編輯：徐睿承）

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