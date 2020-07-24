1年援助中國27億 英政府挨轟「起肖」後刪預算

英國政府據傳將大砍對中國的援助款。圖為1英鎊硬幣。（法新社檔案照）

2020-07-25 00:10:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國媒體23日披露，英國政府向國內生產毛額（GDP）是自身5倍的中國，1年內提供7160萬英鎊（約27.6億台幣）的無償援助，其中包括協助提升中國企業競爭力，引發英國非議。在國會要求調查之際，英國外交大臣拉布宣布削減外援支出，消息指資助中國的部分首當其衝。

據《每日郵報》（The Daily Mail）和《標準晚報》（Evening Standard）報導，這筆巨額援助款被編列在英國國際發展部的年度預算報告，且該報告還選在國會議員準備暑休之際悄悄發布。國際發展部的資料顯示，7160萬英鎊的援助款或由英方直接給予中方，或由英方先繳予聯合國或歐盟，再由這些國際組織統籌分配。

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這筆款項主要用於培訓小學教師、打擊野生動物非法貿易，以及幫助中國建設離岸風力發電等。不僅如此，雖然中國已是「全球科技最先進國家之一」，但款項也被用於訓練當地人們如何使用科技，並在這個「人權紀錄啟人疑竇」的國家推廣人權，甚至被用於協助強化中企實力，使中企成為英企對手。據悉，這筆鉅款是在2018年匯往中國，且金額還比前一年增加29％。

另外，英國外交及國協事務部負責的「中國繁榮基金會」（China Prosperity Fund），也編列9900萬英鎊（約38.1億台幣）預算，預計在2018至2022年投入使用，協助解決妨礙中國包容性經濟成長的市場失靈和弱點問題、拉近英企和中企關係、改善學校、應對氣候變遷，以及引進英國的社會保障基金體系等。

保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）質疑，英國為何把錢送往一個「破壞每條規則」的國家？他更形容此舉「完全瘋狂」（utter madness），「中國有全球最大主權基金，出口金額高於進口，我們卻還在幫助中企發展」，要求緊急針對英中整體關係，以及對中國的依賴進行戰略評估，包括無意義的援助。

與此同時，由於武漢肺炎大流行之故，英國政府宣布全面削減外援支出。外交大臣拉布表示，明年的外援預算將減少30億英鎊（約1155億台幣），以反映英國經濟萎縮狀況。政府消息更指出，英方正逐一檢視外援項目，而這把「斧頭」將落在中國頭上，以便優先援助40個最脆弱國家。

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