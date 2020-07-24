醒了？大批伊朗網友求助 瘋狂hashtag「中國滾出伊朗」

中共領導人習近平（圖左）與伊朗總統羅哈尼（圖右）。（美聯社）

2020-07-25 00:31:58

〔即時新聞／綜合報導〕泛民派的香港荃灣區議會馬灣選區議員譚凱邦透露，有許多伊朗網友在IG留下「#china_get_out_of_iran」的hashtag，原來是因為中國和伊朗悄悄起草經濟及安全協議，讓中國能透過該協議獲得伊朗25年的穩定石油供應。為此，許多伊朗網友紛紛湧出，在社群軟體上呼籲香港人幫忙。

《紐約時報》日前報導，中國與伊朗傳出擬起草新協議，接下來就等雙方公告、簽署及批准。該協議是讓伊朗廉價供應石油給中國長達25年，來換取中國對於伊朗銀行、鐵路等近百個項目的投資，協議也涉及軍事合作。

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譚凱邦在臉書上透露，突然有大批伊朗網友湧現，瘋狂hashtag「china_get_out_of_iran（中國滾出伊朗）」！譚凱邦說，伊朗的「格什姆島」若被中國買下並得到開採石油的權力，形同割讓給了中國發展。

譚凱邦說，中共承諾會大幅增加伊朗各式發展的資助、投資，但事實上就是讓伊朗向中國欠下巨債，以奪取國家內部的權力，「例如這次就是搶走伊朗政府在格什姆島的發展權」。

譚凱邦繼續指出，中國各種一帶一路項目都聲稱是提供資源給其他發展中國家或第三世界國家，但其實就是「令所有沿線國家欠債，然後以國家資源償還債務，通過不同形式滲透其他國家地域」，他認為是「非常恐怖的入侵」。

譚凱邦強調，這次伊朗人的求救，也是呼籲香港人幫忙，透過在社群媒體上留下下列hashtag「#No2IRChinaTreaty / #china_get_out_of_iran / #فروش_ایران_ممنوع （伊朗不容出售）」來協助傳達訴求。他也希望大家能廣為分享，「因為大家都是面對中共入侵的受害者」。

目前IG貼文中有500多篇文章hashtag「china_get_out_of_iran」，而譚凱邦稍早再呼籲網友 ，到Twitter留下上述的hashtag，共同聲援伊朗。

譚凱邦臉書全文

泛民派的香港荃灣區議會馬灣選區議員譚凱邦透露，有許多伊朗網友在IG留下「#china_get_out_of_iran」的hashtag。（圖擷自譚凱邦臉書）

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