武漢肺炎》印尼估逾300兒童病故 全球死亡率最高

自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，印尼可能有超過300多名兒童死於武肺。圖為印尼兒童示意圖。（歐新社）

2020-07-24 23:27:39

〔即時新聞／綜合報導〕印尼小兒科醫生協會（IDAI）指出，自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，印尼可能有超過300多名兒童死於武肺；小兒科醫生協會會長Aman Bhakti Pulungan直言，印尼可能是武肺疫情期間，全球兒童死亡率最高的國家。

《海峽時報》報導，印尼自3月17日以來，截至本月20日為止，已被認定確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的2712位兒童中，有51位死亡；而尚未進行檢測、但被懷疑可能罹患武肺的7633個孩子中，有290人可能死於該病毒。

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Aman Bhakti Pulungan補充，過晚的診斷和治療對於6歲以下的孩子是致命的，更表示有許多的孩子在過世前的24小時、36小時、48小時才接受到治療，「甚至有的在過世後才被診斷出確診武肺」。

印尼兒童保護委員會（Indonesian Child Protection Commission）成員普特拉（Jasra Putra）呼籲，如果父母有做武肺檢測，那孩子也應該要做，並認為政府應該制定更好的醫療服務政策，如分配維生素以加強兒童免疫力等。

普特拉強調，超過一半武肺確診的孩子都是受父母傳染，他認為也應該要對家長進行一定程度的健康教育，比如戴口罩的必要性等，以避免將疾病帶回家給孩子。印尼迄今為止武肺確診人數為9萬5418人，其中4665人病故。

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