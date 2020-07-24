「大師」毛筆一揮打趴4名壯漢 中國武協不爽：違規！

中國近日又出現一名「武術大師」，靠著一隻毛筆就打趴4個壯漢，影片曝光後引發中國網友熱議。（圖擷取自微博）

2020-07-24 23:06:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國武術協會日前特別公佈「倡議書」，要求武術人不可再自封「大師」、「掌門」、「正宗」等稱號，被認為是針對「混元形意太極」掌門人馬保國而來。近日則有一場擂台爭霸賽引發網友熱議，一名「大師」用毛筆打趴4名壯漢，此舉惹怒臨沂武協，發出聲明稱該賽事屬違規舉辦，目前公安部門已介入。

影片中可見，身穿白衣的「大師」何維越拿著大毛筆，在擂台上對上4個彪形大漢，只見他突然間轉了一圈，同時揮舞毛筆，3個大漢瞬間往後飛倒地，何維越接著拿著毛筆，配合著吼叫聲，作勢戳了一下，第四個大漢竟然就此倒地不起，誇張的影片讓網友全都看傻眼。

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綜合中媒報導，這場擂台賽是在17日晚間於山東沂蒙舉辦的「沂蒙傳奇武術擂台爭霸賽」裡面其中一場比賽，自稱是「諷刺武術假大師」的書法家何維越受邀當比賽嘉賓，並演出賽事的開場舞，沒想到影片在網路上流傳後，引發網友熱議。

對此，臨沂市武術運動協會發出緊急聲明，表示此次比賽未經相關政府部門審核許可，是違規比賽，痛批該比賽對社會造成不良影響，嚴重損害武術界名譽，表達強烈譴責，目前公安已約談主辦人員進行調查。

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