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    武漢肺炎》印度單日4.9萬確診創新高 官員抱怨「一藥難求」

    印度今（24日）新增超過4萬9000個武肺確診患者、且有740人病故。（美聯社）

    印度今（24日）新增超過4萬9000個武肺確診患者、且有740人病故。（美聯社）

    2020-07-24 19:25:11

    〔即時新聞／綜合報導〕印度的醫療衛生系統匱乏，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重，確診病例數僅次於美國和巴西；今（24日）新增超過4萬9000個武肺確診患者、且有740人病故，突破該國武肺疫情以來的單日確診紀錄，許多官員也不斷抱怨目前極度缺乏相關藥物。

    《路透》報導，印度截至23日為止總確診人數已接近130萬人，其中3萬657人死亡，而死亡病例中有40%來自西部的馬哈拉特斯拉邦（Maharashtra）。該國各地方政府開始意識到疫情失控後，爭先恐後地搶購由美國藥廠吉利亞（Gilead）研發的武肺治療候選藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），馬哈拉特斯拉邦官員指出，「需求量很大，但藥物的供應卻很有限」。

    疫情爆發後，瑞德西韋在全球市場中一直供不應求，藥廠吉利亞在5、6月授權6家印度公司和3家他國公司生產該藥品，並銷售到127個發展中國家，但目前為止印度只有3家公司能開始供應，其他業者都還在等待監管部門批准或尚未準備完全。

    印度化學及肥料部醫藥部門（Department of Pharmaceuticals）官員瓦格拉（Vaghela）表示，相關製藥工廠及政府官員盡力而為，都想盡早批准藥商的生產，但他強調，「這種事情不能急於完成」，也補充說：「許多人被抓到進行藥品的黑市交易」，他們會嚴格取締。

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