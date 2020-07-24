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    回應龐皮歐 北京：美方改變不了中國

    中國外交部發言人汪文斌今天回應，「就社會制度而言，中國無意改變美國，美方也改變不了中國」。（美聯社）

    中國外交部發言人汪文斌今天回應，「就社會制度而言，中國無意改變美國，美方也改變不了中國」。（美聯社）

    2020-07-24 18:38:32

    〔中央社〕美國國務卿龐皮歐23日發表對中國強硬演說。中國外交部發言人汪文斌今天表示，已向美方嚴正交涉，並回應，「就社會制度而言，中國無意改變美國，美方也改變不了中國」。

    澎湃新聞報導，汪文斌今天在中國外交部例行記者會上，針對龐皮歐（Mike Pompeo）美西時間23日在加州尼克森總統圖書館發表的對中國政策演說回應。

    這場演說以「中共與自由世界的未來」為題，指美國與中國交流並未帶來前總統尼克森（Richard Nixon）所希望帶來的改變，龐皮歐呼籲全球聯手改變中共，「如果自由世界不改變中共，中共將會改變我們」。

    汪文斌說，龐皮歐言論罔顧事實，充斥著意識形態偏見和冷戰思維，「是美國政府高官近期密集炮製涉華政治謊言的『大雜燴』」，對此中方表示強烈憤慨和堅決反對，已經向美方嚴正交涉。

    他說，中國人民將繼續堅定不移地沿著中國特色社會主義道路不斷前進。美國一些政客蓄意挑起意識形態之爭，大談改變中國論調，否定中美關係，挑撥中國與其他國家關係，「意在通過詆毀打壓中國，轉移美國公眾視線，以求在美國內政上得分」。

    汪文斌強調，就社會制度而言，中國無意改變美國，美方也改變不了中國。1972年尼克森訪問中國時雙方發布的「上海公報」已經指出，中美兩國社會制度和對外政策有著本質區別，但雙方應本著尊重主權和領土完整、平等互利等原則處理兩國關係。

    汪文斌說，中國方面對美政策是一貫明確的，致力於和美方發展不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的關係，同時堅定捍衛自身主權、安全和發展利益。中方敦促美國政府摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止負面言行，為推動兩國關係重回正常創造條件。

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