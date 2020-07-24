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    中國外交部：美駐成都領館人員從事不符身分活動

    中國今天要求美國關閉駐成都總領事館。中國外交部發言人汪文斌宣稱，美國駐成都總領館人員從事不符身分活動，中方已多次提出交涉。（法新社）

    中國今天要求美國關閉駐成都總領事館。中國外交部發言人汪文斌宣稱，美國駐成都總領館人員從事不符身分活動，中方已多次提出交涉。（法新社）

    2020-07-24 17:47:12

    〔中央社〕美國21日要求中國72小時內關閉駐休士頓總領館後，中國今天跟進要求美國關閉駐成都總領事館。中國外交部發言人汪文斌宣稱，美國駐成都總領館人員從事不符身分活動，中方已多次提出交涉。

    至於中國是否也要求美方在72小時內閉館，汪文斌則稱，「外交是講對等的」。

    中國外交部下午舉行例行記者會，據香港電台視像新聞臉書（Facebook）直播，汪文斌在會中被詢及，中方選擇要求關閉美國駐成都總領館有何考慮、是否也會要求美方在72小時關閉總領館等問題。

    汪文斌宣稱，美國駐成都總領館的一些人員，從事與其身分不符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益。中方多次就此提出有交涉，美方對此心知肚明。

    至於是否也會要求美方在72小時關閉總領館，汪文斌則說，「中方對美國駐成都總領館停止一切業務和活動提出了具體要求，外交是講對等的」。

    中國外交部今天在官網發布聲明，表示於24日上午通知美國駐中國大使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

    聲明稱，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休士頓總領館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

    聲明並強調，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。中方再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

    值得注意的是，中國中央電視台中午便開始在美國駐成都總領館外的制高點直播內部動靜。

    自由亞洲電台則在推特（Twitter）發文表示，中國宣布關閉美國駐成都總領事館後，當地公安部門隨即加派人手，除了在附近一帶路口封路，更派人在高樓監視美領館內的一舉一動，另有多台消防車到場戒備。

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