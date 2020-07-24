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    反制為何挑上美駐成都領館 中國專家：兩個考量

    中國專家說，中國選擇關閉美國成都領館有兩方面考量，包括削弱美方對西藏事務的活動能力；另相較關閉其他領館，這麼做對中美經貿交流影響較小。（歐新社）

    中國專家說，中國選擇關閉美國成都領館有兩方面考量，包括削弱美方對西藏事務的活動能力；另相較關閉其他領館，這麼做對中美經貿交流影響較小。（歐新社）

    2020-07-24 17:53:06

    〔中央社〕為反制美國，北京今天通知美方關閉美駐成都總領事館。中國專家說，選擇成都領館有兩方面考量，包括削弱美方對西藏事務的活動能力；另相較關閉其他領館，這麼做對中美經貿交流影響較小。

    上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯對陸媒澎湃新聞分析，選擇美國駐成都總領館作為對等措施的目標，主要有兩方面考量，一是美國駐成都總領館領區包括西藏，該總領館對於中國西藏事務以及西部地區軍事部署尤為關注，關閉總領館將削弱美方在這方面活動的能力。

    此外，吳心伯表示，從中方角度來說，相較於美國駐上海、駐廣州等地的總領事館，關閉駐成都總領館對中方在中美經貿活動和交流中的影響整體較少。

    為報復美國21日要求中國駐休士頓總領事館在72小時內關閉，中國外交部上午通知美國駐中國使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

    公開資料顯示，美國駐成都總領事館於1985年10月16日開館。領事區包括四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區以及重慶市，是四川首家外國領事機構，現任總領事為2017年8月到任的林傑偉（Jim Mullinax）。

    另據四川日報稍早前的報導，前美國駐成都外交官員曾表示，總領館設立初期僅有6名美國官員和20名中方雇員，目前規模已增至190名工作人員。

    此前，美國總統川普曾表示將考慮關閉更多中國駐美外交機構。對此，吳心伯指出，「美方一些人眼下不遺餘力地搞壞中美關係。眼下不排除美方再關閉一處中國駐美總領館的可能性，對此中方也將視情況繼續反制」。

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