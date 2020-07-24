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    馬國部長稱製作影音都要政府許可 挨轟後急轉彎

    馬來西亞通訊及多媒體部長塞福丁今日在國會表示，社群媒體用戶可以自由使用抖音、YouTube或其他平台拍攝和上傳影片，不需經過當局許可。（美聯社資料照）

    馬來西亞通訊及多媒體部長塞福丁今日在國會表示，社群媒體用戶可以自由使用抖音、YouTube或其他平台拍攝和上傳影片，不需經過當局許可。（美聯社資料照）

    2020-07-24 17:08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞一名部長昨日表示，根據現行法律，在馬來西亞的任何人製作影音都需要官方許可。在受到大量的批評後，今（24）日政策急轉彎，強調社群平台上的用戶可以自由拍攝或上傳影片。

    綜合外媒報導，馬來西亞通訊及多媒體部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）今日發表聲明，強調馬國政府以媒體獨立和社交媒體上的個人自由為原則，保障社群媒體用戶可以自由使用抖音（Tik Tok）、YouTube或其他平台拍攝和上傳影片，不需經過當局許可。

    《半島電視台》日前在馬來西亞拍攝紀錄片，揭露疫情期間非法移工在馬國的困境，引起馬國當局的不滿，並展開調查。馬國政府聲稱，《半島電視台》沒有依照程序獲得拍攝許可。塞福丁今日的聲明未提到，新聞媒體組織製作紀錄片或相關新聞內容前，是否需要申請許可。《半島電視台》則堅持，拍攝行為不需要任何許可。

    塞福丁昨（23）日在國會表示，任何電影製作人，包括個人製作的影片，都必須在7天前提出申請。塞福丁提到，除非獲得許可，否則任何人都不能參與任何影片的製作、發布或宣傳活動。反對黨則批評，馬國當局正在利用這項法律，壓制異議人士。

    「獨立新聞中心」（The Centre for Independent Journalism）則表示，馬國政府聲稱《半島電視台》的紀錄片內容不實，那麼應該以事實回應，而非利用警方調查和媒體許可法規對電視台進行報復。

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