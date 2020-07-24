LBJ、好萊塢遇中國就噤聲 龐皮歐盼他們不要雙重標準

詹姆斯時常對美國人權議題發表看法。（法新社）

2020-07-24 14:27:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國務卿龐皮歐23日在加州尼克森總統圖書館發表對中重大演說，過程中主持人問及美國企業與中國在經濟面上盤根錯節的關係，導致他們對中國噤聲或服從各種官方要求，並舉NBA知名球星詹姆斯（LeBron James）與好萊塢電影《捍衛戰士：獨行俠》為例。對此，龐皮歐呼籲，若自許自己是人權鬥士，那應該對所有人權議題保持相同立場。

尼克森總統圖書館主席休伊特（Hugh Hewitt）在對談環節時提到，他個人非常喜愛的球星詹姆斯，在涉及中國的議題上保持沉默；《捍衛戰士：獨行俠》則把在第一集出現的中華民國國旗給拔除，在不針對個人，而是對所有匯聚鎂光燈的美國人來說，他怎麼看待這些人在面對中國議題時所負有的責任。

請繼續往下閱讀...

龐皮歐回應，他所要求的事情只有一項，「如果你自許是人權鬥士或關心社會正義，如果你把這些價值觀視為企業精神，那你們應該立場一致，但當你在中國活動卻不談論中共的某些行為，你便無法做到。」

龐皮歐接著說，「如果你在美國展開一項事業，政府告訴你不能放上特定標誌或名稱，你的反應會是『不，這是不對的』，這確實是不對的行為，如果你同意讓中共用這樣的方式限制你，對你來說想必會良心不安。」

好萊塢巨星湯姆克魯斯主演的新片《捍衛戰士：獨行俠》，拿掉了在第一集中曾出現的中華民國國旗。圖為第一集劇照。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法