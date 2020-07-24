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    小花童「這個進場」笑翻眾人！卻讓工作人員緊張爆

    婚禮上常鬧出不少笑話，卻也成為日後甜美的回憶。（情境照）

    婚禮上常鬧出不少笑話，卻也成為日後甜美的回憶。（情境照）

    2020-07-24 12:16:11

    〔即時新聞／綜合報導〕婚禮是隆重的儀式，象徵一個家庭的正式組成，而天真可愛的花童則是賣萌擔當，適時調節會場的氣氛。近來，有一名日本攝影師分享自己的作品，精準的捕捉到花童與賓客的神情，令45萬名網友忍俊不禁的同時，也心生柔軟。

    日本攝影師增田宏志（マスダヒロシ，暫譯）在推特上傳了幾張特別的照片，畫面中有一名穿著正式的小花童，坐在光鮮亮麗的遙控車上，本該是帥氣進場的畫面，卻因為小花童太累，直接睡倒在車上，不僅讓賓客笑翻拿出手機猛拍，還讓現場協助排練的工作人員相當慌張，不知道該怎麼辦，而這一切都被增田精準的拍攝入鏡。

    對此，日本網友紛紛笑回，「我可以原諒這種打瞌睡的駕駛」、「這將是一生的記憶，太可愛了」、「謝謝你給我們展示了這樣充滿幸福的美好照片」、「令人驚嘆的照片，一張可愛沉睡的臉孔，和每個人美妙的笑容，令人心生柔軟」、「每張照片都能感受到會場的溫暖氣氛，祝福新婚快樂」，不過也有人表示，「這樣非常不負責任，婚禮大廳不應該那麼擁擠，每個人都應該戴上口罩」。

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