伊朗客機遭美軍F-15接近 緊急降落乘客受傷

伊朗一架民航班機遭美軍F-15戰鬥機接近，目前客機已降落在黎巴嫩首都貝魯特，不過機上有幾名乘客受傷。美軍F-15示意圖。（美聯社）

2020-07-24 10:03:35

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗一架民航班機遭美軍F-15戰鬥機接近，伊朗媒體聲稱機長必須要迅速改變高度以避免撞機，目前客機已平安降落在黎巴嫩首都貝魯特，不過機上有幾名乘客受傷。

據《路透》報導，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）消息指出，兩架美軍戰機於敘利亞上空接近伊朗班機，伊朗航班為了閃躲才會發生乘客受傷的事故。

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對此，美國官員證實確實有一架F-15於敘利亞空域進入伊朗客機的視線範圍內，但過程中完全保持著安全距離。

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