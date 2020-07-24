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    有錢真好？紅牛繼承人酒駕撞死警察 所有指控均被撤銷

    泰國紅牛能量飲料創辦人許書標的金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya，圖）涉嫌於2012年酒駕撞死警察，檢方如今宣布放棄起訴，瓦拉育的酒後駕駛、過失致死、肇事逃逸等所有罪嫌均被撤銷。（美聯社）

    泰國紅牛能量飲料創辦人許書標的金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya，圖）涉嫌於2012年酒駕撞死警察，檢方如今宣布放棄起訴，瓦拉育的酒後駕駛、過失致死、肇事逃逸等所有罪嫌均被撤銷。（美聯社）

    2020-07-24 09:36:20

    〔即時新聞／綜合報導〕有錢就能殺人無罪？泰國聞名全球的紅牛能量飲料創辦人許書標，其金孫瓦拉育（Vorayuth Yoovidhya）涉嫌於2012年9月3日酒後駕駛法拉利撞死警察，此後瓦拉育逍遙法外四處享樂，如今連檢方也放棄起訴，瓦拉育的酒後駕駛、過失致死、肇事逃逸等所有罪嫌均被撤銷。

    《CNN》報導，瓦拉育當時在曼谷市區撞上騎摩托車的執勤警員並逃逸，調查人員藉由洩漏出來的油漬一路追蹤到瓦拉育住處，檢警取得搜索令後入內搜查，赫然發現一輛車頭受損嚴重的黑色法拉利，安全氣囊已經彈開。

    瓦拉育隨即承認自己開車撞上摩托車，但又辯稱是對方突然切進來他才躲避不及，瓦拉育被捕後以50萬泰銖（約新台幣46萬元）交保。此案在泰國引起軒然大波，民眾莫不斥責司法機構對有錢人的寬容，另外，瓦拉育向受害者家屬支付了300萬泰銖（約新台幣278萬元），藉此避免民事訴訟。

    全案發生8年後，泰國皇家警察如今表示，他們接到檢察總長的不起訴通知，因此目前已著手撤銷瓦拉育的逮捕令。

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