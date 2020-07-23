法國開發新呼氣分析儀 吹氣可知是否中鏢武肺

紅十字山醫院的國家科學研究中心主任喬治（Christian George）幫助武漢肺炎患者使用呼吸分析儀。（路透）

2020-07-23 22:49:26

〔即時新聞／綜合報導〕法國南部里昂（Lyon）一家醫院正在測試一種新的呼氣分析儀，據傳只要在管中吐氣，幾秒內就能分析出檢測者是否患有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

《路透》報導，法國里昂紅十字山（La Croix-Rousse）醫院研發的呼氣分析儀，在經歷了3個月的檢測，目前進入了第2階段測試。它和標準的PCR（聚合酶鏈反應）不同，它不具有侵略性，且可以立即產生結果。

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紅十字山醫院的法國國家科學研究中心主任喬治（Christian George）表示：「這與典型的呼氣測試儀的原理相同。機器將在呼出的空氣中記錄分子，然後檢測出疾病的痕跡。」

該醫院的加護病房負責人希夏（Jean-Christophe Richard）表示，目標是在年底前將機器完全投入醫療使用，「這種快速測試意味著我們將獲得直接的結果，讓我們可以將患者移至醫院裡正確的區域。由於我們現在有一些有效的治療方法，因此只要我們可以更快地診斷出來，就可以更快地對其進行治療。」

協助製造分析儀的病毒專家利納（Bruno Lina）說：「這是朝著正確方向邁出的一步，但在現階段，對於在醫院廣泛分布而言還是太昂貴了。」他表示，「如果我們的假設證明是正確的，那麼我們將看到價格更低的第二代或第三代機器，這些機器將專門瞄準我們已經確定的感染標記。」

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