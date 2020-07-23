秀下限？中共官媒「裝可愛」報洪災 自家人忍不住開轟

中國洪災嚴重，影響甚大。圖為武漢遭淹。（法新社）

2020-07-23 21:33:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國近月爆發洪災，各地頻頻出現災情，多人受難，但中共官媒為了吸引讀者閱讀，竟然將洪水「擬人化」，並用「裝可愛」的方式報導，以打造親民形象，讓中國網友爆氣開轟，痛批「將災難萌化是媒體之恥」。

微信公眾號「典林同學」22日發文指出，中共官媒新華社官方微信公眾號在推播長江2號洪水的相關報導時，或許為吸引讀者，用了輕鬆、詼諧甚至是裝可愛的方式呈現，把洪水擬人化為小孩，自稱「三峽水庫總不讓我出去玩...不過我可算跑出來了」。讓他直批「將災難萌化是媒體之恥」。

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「典林同學」表示，中國主流媒體對洪災的深度、廣度以及無數生命的關注匱乏，在中國南方多數人受災的狀況下，這樣的報導方式「尤其刺眼」；而該報導推播下的評論也都為此一片叫好，卻沒人對洪災背後的無數人命運給予一絲絲同情、關注。他說，自己也在推播後留言質疑，但可知的是「這條評論是絕對不會出現在推播後面的」。

「典林同學」認為，自媒體、社交媒體一統天下後，「以標題黨、短平快、萌萌噠為特徵的『微信體』成為網絡傳播的主導語言方式」，也改變主流媒體的表達風格，追求深度、廣度、複雜性、嚴肅性和邏輯性的表達，在這個時代迅速失去了傳播力。

「典林同學」說，現今主流報導以將一切都轉化為「輕鬆可愛」之物的彈幕體和「網絡萌語」來向次文化、二次元世界靠攏，原先嚴肅的災難新聞變成「媒體災難」的機率大大增加，「一味迎合的表達方式越過界限，甚至到沒有底線的時候，一個應當以公共利益和人性價值為底線的媒體，就會徹底喪失自己應有的立場和社會關懷，由此產生的負面效應也將層出不窮，並對媒體自身的公信力和媒體背後的公權力的正當性造成無法估算的損害」。

文章中提到，央視在直播中共政府建造火神山醫院的畫面時，為了吸引注意，竟然替每個挖土機、工程設備取名字，且設置「挖土機打賞功能」，引起爭議。

文章最後強調「對人的生命的尊重和敬畏，是現代新聞業最基本的道德核心與正當性基礎」並痛批那些「凡事皆可萌化者」，稱他們眼中「沒有人，沒有生命，沒有沉重，只有輕飄飄的娛樂至死」。而讓這樣的「萌化主義」大行其道，將是媒體的墮落，也是新聞人的失職。

目前引起爭議、由新華社微信公眾號21日發布的「報告！我是長江2號洪水」已經悄悄下架。

中共官媒新華社官方微信公眾號在推播長江2號洪水的相關報導時，或許為吸引讀者，用了輕鬆、詼諧甚至是裝可愛的方式呈現。（圖取自微信公眾號）

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