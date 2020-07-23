駛近南沙群島 澳洲艦隊與中國軍艦近距離對峙

澳洲「天狼星號」補給艦（前）等5艘軍艦，目前正在菲律賓海與美日兩國軍艦進行聯合演練艦。（圖取自澳洲國防部官網）

2020-07-23 15:52:09

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海緊張局勢升溫之際，日本海上自衛隊、澳洲國防軍和美國雷根號航空母艦戰鬥群19日起在菲律賓海進行聯合演習，美日澳聯合軍演劍指中國意味濃厚。據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲一支艦隊上週在南海航行時，遭遇中國軍艦近距離對峙。

報導指出，由「坎培拉號」兩棲突擊艦（L02）、「霍巴特號」神盾驅逐艦（DDG 39）、「斯圖亞特號」（FFH 153）、「亞倫塔號」（FFH 151）巡防艦號，以及「天狼星號」（O 266）補給艦等5艘軍艦組成的澳洲皇家海軍艦隊，上週在前往菲律賓海，準備與美國和日本艦隊會合，舉行聯合軍演途中，遭遇中國海軍艦艇。報導沒有披露更多詳情，但強調澳洲軍艦沒有如美國海軍艦艇一樣，闖入南沙群島12海里範圍執行「航行自由」行動。

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消息人士並沒有透露澳洲艦隊與中國海軍對峙的具體海域，但澳洲國防部證實，澳洲軍艦上週在南沙群島附近出現故障。

北京聲稱對包括這一海域在內的幾乎整個南海擁有主權，在過去幾年中，迅速建造人工島嶼、實施軍事化，並因此受到包括美國和澳洲在內的太平洋地區國家的抨擊。

去年，澳洲海軍在南海的另一次類似的航行中，也曾被中國海軍緊密跟蹤。

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