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    巨浪掏空地基 澳洲海景第一排社區急撤居民

    澳洲新州中央海岸的濱海社區受海浪侵襲，多棟住宅地基被掏空面臨崩塌危機。（歐新社）

    澳洲新州中央海岸的濱海社區受海浪侵襲，多棟住宅地基被掏空面臨崩塌危機。（歐新社）

    2020-07-23 16:59:49

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州（NSW）近期受海洋低氣壓影響出現巨浪，中央海岸（Central Coast）的濱海社區因為海浪侵襲，多棟住宅地基被掏空，據報導，當地超過40戶居民受直接影響，被要求緊急撤離，仍部分住戶選擇留在家中。

    綜合外媒報導，新州距離雪梨90公里的溫貝拉爾海灘（Wamberal Beach）近期受大浪侵蝕，濱海社區「海景大道」（Ocean View Drive）多棟房屋鋼筋外露，更有房屋塌陷，中央海岸市議會（Central Coast Council）發言人表示，工程師將評估損失，並決定下一步保護行動。

    居民休斯（Warren Hughes）將目前面臨到的困境歸咎於議會，指責議會拒絕建造防波堤，同時阻止居民自行採取策施措施保護房子。休斯也表示，目前社區居民正在考慮提集體訴訟。

    現年81歲的居民希爾（Robert Hill）指出，類似的情形從1970年代以來，幾乎每4到5年就會發生一次。只要出現惡劣的暴風雨，沙灘就會被海浪侵蝕。希爾否認關於房屋離海太近的說法，並表示，議會應該建造永久性的防波堤。居民布萊絲（Margaret Brice）也表示，議會早在2002年就承諾要建防波堤，卻遲遲未果。

    澳洲國立大學博士歐唐納（Tayanah O’Donnell）表示，濱海地區是已知的高風險地區，暴風雨出現在溫貝拉爾導致侵蝕並非新鮮事，當地居民必須要接受，他們可能無法繼續居住在此地。

    據報導，當地房屋在1974年和1978年的就曾面臨被海浪摧毀，2016年的風災也同樣對沿海房屋造成破壞。議會時任環境教育和保護官員切斯納特（Gary Chestnut）2003年時表示，如果沒有採取任何措施，海岸前排「海景大道」的房屋將在50年內被海浪淹沒。

    澳洲新州中央海岸的濱海社區受海浪侵襲，多棟住宅地基被掏空面臨崩塌危機。（歐新社）

    澳洲新州中央海岸的濱海社區受海浪侵襲，多棟住宅地基被掏空面臨崩塌危機。（歐新社）

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