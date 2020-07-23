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    最大宗非法捕撈！中國漁船違反制裁 大舉進入北韓海域作業

    中國漁船非法越界捕撈示意圖，與新聞提及人事物無關。（資料照）

    中國漁船非法越界捕撈示意圖，與新聞提及人事物無關。（資料照）

    2020-07-23 13:07:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國漁船肆意橫行，常侵入我經濟海域非法捕撈，最新一項研究顯示，過去兩年有大量中國漁船湧入北韓海域進行非法撈捕魷魚，總價值超過4.4億美元（約新台幣130億元），研究指出，不受監管的非法撈捕不僅違反聯合國制裁，對該海域的自然資源更造成嚴重破壞。

    綜合外媒報導，全球漁業觀測站（Global Fishing Watch）透過人造衛星監控畫面分析，發現在南北韓、日本及俄國等較少被監測的海域中長期存在非法捕撈行為，研究人員發現，2018年至少有700艘來自中國的船隻在北韓海域內非法捕撈，到了2019年這個數字更上升到900艘。

    今日發表於《科學進展》期刊的報告指出，在2017至2018年間，從事非法捕撈的中國漁船在該海域捕撈的太平洋飛魷總重超過16萬噸，總價值逾4.4億美元，總撈捕量大於南韓與日本漁船撈捕量總合。

    研究主要共同作者、全球漁業觀察科學家帕克（Jaeyoon Park）表示，參與此類非法捕撈的船隊規模約為整個中國遠洋捕魚船隊的3分之1，是全球已知最大規模的非法捕撈活動。

    按聯合國實施的制裁措施，北韓被禁止出口海鮮及轉售捕撈權，目前未知中國與北韓之間是否存在轉售捕撈權的行為，不過聯合國制裁監察員最新發布的觀察報告卻顯示，北韓確有從非法售賣捕魚權的交易中獲取利益。

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