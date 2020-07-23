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    中國洪災大爆發！安徽災情慘重...急啟「一級應急響應」

    中國洪災大爆發，安徽災情慘重，急啟「一級應急響應」。（圖擷取自微博）

    中國洪災大爆發，安徽災情慘重，急啟「一級應急響應」。（圖擷取自微博）

    2020-07-23 12:46:51

    〔即時新聞／綜合報導〕洪災大爆發！中國境內暴雨不止，淮河水域連日強降雨，有中媒報導，安徽省有35條河湖超警戒水位，鑑於當前極其嚴峻的水旱災害防禦形勢，啟動水旱災害防禦一級應急響應。不過許多中國網友不領情，紛紛質疑，「為什麼一直給我們安徽撤熱搜？」、「到頭發展靠自己，救援也只能靠自己」。

    根據中媒《人民日報》報導，安徽省許大別山區、江淮東部等地區暴雨不斷，有35條河湖超警戒水位，包括長江、淮河幹流等，鑑於當前極其嚴峻的水旱災害防禦形勢，根據《安徽省水利廳水旱災害防禦應急響應工作規程（試行）》，省水利廳決定自2020年7月18日15時起啟動水旱災害防禦一級應急響應。

    對此，中國網友紛紛哀嚎，「一直沒上熱搜，可能很多人都不知道，安徽好多地方，尤其是皖中南地區真的淹得很嚴重」、「安徽太難了，南邊有長江，北邊有淮河」、「國家最虧欠的兩個省份就是安徽和河南」、「教育部撥款40億給40萬洋大人留學生，抗洪救災全國撥款2、3億（真棒）」、「到頭發展靠自己，救援也只能靠自己」。

    也有不少人質疑，「為什麼一直給我們安徽撤熱搜？」、「多關注安徽行不行，你知道安徽滁州全椒縣發洪水成什麼樣子了嗎？安徽這麼卑微嗎？」、「別的地方不能分擔一下嗎，所有的水都卸到安徽？我家裡是搞養殖的，飼料雞蛋全都淹了」、「姥姥家附近的田都淹了，舅舅工廠的機器因為進水也都不能用了，朋友圈家長還有一夜沒睡忙著搬電器的，閨蜜在鄉下家裡也都要被淹了，暴雨還在一直下」、「感覺家快沒了」。

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