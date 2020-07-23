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    阿富汗和平之路漫長 安全部隊空襲釀45死

    阿富汗東部赫拉特省22日發生兩次空襲事件，造成45人喪命。圖為赫拉特空襲傷者。（歐新社）

    阿富汗東部赫拉特省22日發生兩次空襲事件，造成45人喪命。圖為赫拉特空襲傷者。（歐新社）

    2020-07-23 11:53:21

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗東部赫拉特省（Herat）22日出現兩次空襲，造成45人喪命，其中包含平民和民兵組織塔利班（Taliban）成員。

    綜合外媒報導，阿富汗東部赫拉特省阿德拉斯坎（Adraskan District）區長亞爾（Ali Ahmad Faqir Yar）表示，在安全部隊的空襲中，有45人遇襲，死者中至少有8名平民，未提到塔利班人員有多少死傷。

    塔利班發言人艾哈邁迪（Qari Muhammad Yousuf Ahmadi）表示，赫拉特省的兩次空襲中，共導致8名平民死亡、12人受傷。艾哈邁迪強調，襲擊行動將迫使近期被釋放的囚犯，再次武裝以抵抗敵人。

    赫拉特省長發言人法哈德（Jailani Farhad）卻向媒體透露，至少有6名塔利班指揮官參與赫拉特空襲，並指出，平民的傷亡是因附近的地雷爆炸導致。美國駐阿富汗軍隊發言人聲明表示，未參與22日的空襲。根據美方與塔利班2月簽訂的協議，美國正持續將部隊撤離阿富汗，為阿富汗的和平進程鋪路。

    阿富汗國防部則表示，正在調查有關軍隊發動襲擊造成平民傷亡的指控，調查結果將向大眾和媒體公布。聲明也強調，國防和安全部隊有責任保護人民的生命和財產，軍隊將利用一切機會和設備，為保護當地居民不遺餘力。

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