聯合國大會領導人發言改採預錄 金正恩有望獻聲

金正恩有機會在聯合國大會會議發表錄影演說。（法新社）

2020-07-23 09:43:25

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情自今年1月爆發，持續至今未見緩和，全球大小活動停擺或改採遠端、視訊模式。今年的聯合國大會會議流程也將改動，各國領袖、高階官員談話改由錄影方式呈現，這也意味著北韓領導人金正恩有機會在聯合國獻聲。

《路透》報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）5月提議，讓各國領導人以預錄影片方式，在今年9月的第75屆會議發表聲明。這項提案當地時間週三獲大會通過。

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根據提案內容，每個會員國、觀察會員國和歐盟都能提供預錄影片，發表國家領袖、副總統、皇室成員、政府首長、部長等談話，屆時將在會員國實際出席的代表介紹後，於會議廳播放。

作為聯合國大會會議主辦國的美國，境內武漢肺炎疫情嚴峻，但也同意會員國領導人、外交史團入境，但仍會限制例如伊朗等敵對國家的代表團規模。

額外引人關注的，就是金正恩也能藉由影片參與聯合國大會會議。金正恩雖已與美國總統川普三度會面，但從未踏上美國領土，自然也沒有參與過聯合國大會。北韓外交部長李勇浩在2016至2018年期間代表出席、發言，但去年沒有參加，目前也不清楚北韓是否會遞交金正恩演說影片。

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