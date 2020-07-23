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    首頁　>　國際

    中國駐休士頓領館遭關閉 華府中使館未見異常

    2020-07-23 04:19:01

    〔中央社〕中國駐休士頓領事館遭到美國國務院強制關閉後，位於華府的中國大使館外昨晚至今早並未出現任何異常。對於領事館被關，中使館不願進一步回應，請媒體參考中國外交部聲明。

    美國國務院下令，要求中國72小時內關閉休士頓總領事館。美國國務院不具名發言人在以背景說明答覆中央社詢問時表示，中國長年對美國官員、人民進行間諜與影響力工作，相關作為規模及範圍更在近幾年明顯增加。

    對於休士頓領事館遭到限期關閉，位於華府的中國大使館表示，不會有進一步回應，請媒體參考中國外交部對此事的聲明。

    中國外交部發言人汪文斌表示，美方21日突然要求中方關閉駐休士頓總領事館，批評這是「美對中採取前所未有的升級行動」。

    中使館今天也一如往常，平靜如昔。從去年12月初就因為司法不公在中使館外紮營抗議的陳先生說，使館昨天晚間至今天上午都未見有任何異常活動，位於側門的汽車出入也大門深鎖。

    不過陳先生也說，在疫情大爆發後，中國大使館的保安措施有所升高。現場也確實看到兩輛保全公司車輛巡邏。

    華盛頓郵報（The Washington Post）報導，除了位於北京的美國駐中國大使館外，美國在瀋陽、上海、武漢、成都、廣州都有總領事館。分析人士認為，中國應該會選擇關閉其中一個總領事館作為回應。

    報導並引述中國清華大學公共管理學院教授楚樹龍的話指出，按照這種速度，如果美國總統川普有天決定與中國斷絕外交關係，「我也不會感到驚訝」，他認為這是川普尋求連任的一部分戰略。

    傳出美方下令中國關閉領館數小時前，美國司法部才起訴兩名中國公民，理由是兩人對國防承包商、2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）研究人員及全球其他公司發動駭客攻擊。（編輯：楊昭彥）

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