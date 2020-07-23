美關閉中國領館 中共官媒：已做好應對準備

2020-07-23 00:45:02

〔中央社〕針對美國下令中方72小時內關閉駐休士頓總領事館，中共官媒人民日報22日深夜發表評論指出，「這事意外、也不意外」，「中國不惹事、也不怕事」，中國政府和中國人民已做好應對準備。

這篇以「美政客正在全世界面前演『醜惡秀』」為題的評論，是中共一線官媒在這起美中重大外交事件過後，首度發表的評論。

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評論指出，這事的「意外」，是指對「正常建交國」而言，這事很嚴重；「不意外」，是因為美國政客近來種種「出格的惡行，這也只是其中最新一件」。對此，中國政府和中國人民已做好應對準備。

這篇評論提到，美方無端製造這起事件，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，「竟然汙稱『為了保護美國的知識產權和美國人的私人信息』，真是滑天下之大稽」。

評論聲稱，中國駐美外交機構「始終致力於中美兩國互相了解和友誼」，中國也為美國駐在機構和人員履職提供便利。「反觀美方，到底做了什麼」？

這篇評論還重提了中國外交部發言人汪文斌22日下午提到，美方「多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣中方公務用品」，以及中國駐美使館近期已經收到「炸彈和死亡威脅」等內容。並指「到底誰在干涉別國內政，誰在搞滲透、搞對抗，國際社會自有公論，歷史也會做出評判」。

評論說，沒有任何正當理由，粗暴勒令建交國關閉總領館，毫無道義和底線可言，充分說明美國政府對中國出現了嚴重的戰略錯誤，「這是傲慢的，更是愚蠢的」。

評論最後說，休士頓總領事館是「中國在美國開設的第一個總領館，曾見證中美關係的歷程」。而「中國不惹事，也不怕事」，再次正告美方假如一意孤行，不撤銷錯誤決定，中國政府必將採取一切必要措施，而中國人民對此的支持也必將堅定不移。（編輯：邱國強）

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