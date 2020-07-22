無懼港版國安法！全科狀元諷喻香港：竊鈎者誅 竊國者侯

狀元黃摯毅評論香港現狀，引用《莊子．胠篋》「彼竊鈎者誅，竊國者為諸侯」諷喻。消息一出，港人大讚「祝願錦繡前程」、「學有所成貢獻世界」。（圖擷取自臉書＿香港電台視像新聞 RTHK VNEWS）

2020-07-23 00:39:21

〔即時新聞／綜合報導〕香港中學文憑考試（DSE）今（22）日放榜，本屆應試者中出現7名全科狀元。其中，就讀聖保羅中學的狀元黃摯毅評論香港現狀，引用《莊子．胠篋》「彼竊鈎者誅，竊國者為諸侯」，諷喻香港法治現況，更指出香港環境變差，「在香港看不到曙光，也見不到光明」。

綜合港媒報導，就讀聖保羅中學、計畫前往香港中文大學修讀分子生物學的狀元黃摯毅，考慮在香港當地完成學業後，赴海外研究所修業。至於學成後是否會歸港就業，黃摯毅表示，依香港的情況而定，包含學術自由是否會受到限制、獲取研究經費是否有「附帶條件」。

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「在香港看不到曙光，也見不到光明（喺香港睇唔到好多曙光，亦見唔到好多光明），」黃摯毅指出，曾想過一直留在香港，但近年來目睹香港在港府施政執法、法治以及社會人際關係轉為對立等層面上的轉變，感覺大環境變差。

面對香港近年來尤其去年加劇的動盪，黃摯毅引用《莊子．胠篋》中「彼竊鈎者誅，竊國者為諸侯」，評價香港現況，以「偷腰帶的人被要處以死罪，篡奪政權的人卻反倒被封為諸侯」，譬喻香港法治淪喪，諷刺法律的虛偽不公義與不合理。

黃摯毅說，「做了諸侯就可以將所有法律、仁義都由他們講去了，所以事情的是非對錯呢？（做咗諸侯就可以將所有法律、仁義都由佢講晒，所以乜嘢係岩乜嘢係錯呢？）」

對於《國歌法》立法，黃摯毅質疑，唱錯歌詞或二次創作會否犯法？自由度限縮很多，以言入罪不是好事。

另一名狀元林綽宏表示，將赴英國劍橋大學修讀工程，早已決定到海外升學，立法與否對其個人決定的影響不大，雖已決定到出國留學，但仍然關心香港教育爭議，「不好將政治帶入校園」。

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