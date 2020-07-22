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    驚險！火燒公寓2童跳下4樓 路人群集成功救援

    法國格勒諾布爾21日發生一場火災，2名男童被困在公寓4樓（左圖紅圈），10歲男裡在大人的指示下，先將4歲男童由窗戶拋下（中圖紅圈），樓下的群眾出手相助接下他們（右圖紅圈），搶救2條寶貴的性命。（擷取自推特）

    法國格勒諾布爾21日發生一場火災，2名男童被困在公寓4樓（左圖紅圈），10歲男裡在大人的指示下，先將4歲男童由窗戶拋下（中圖紅圈），樓下的群眾出手相助接下他們（右圖紅圈），搶救2條寶貴的性命。（擷取自推特）

    2020-07-23 00:30:25

    〔即時新聞／綜合報導〕法國格勒諾布爾（Grenoble）21日發生一場火災意外，一棟公寓的4樓突然冒出濃濃黑煙，2名10歲及3歲男童受困在屋內。現場民眾發現狀況越來越糟，於是聚集在地面上，要2男童往下跳。最後，他們奇蹟似的成功接住2名男童，不過也造成2名伸援民眾手臂骨折。

    綜合外媒報導，事發當時窗外已經冒出陣陣恐怖的黑色濃煙，聚集在樓下的大人們不斷安撫4樓的2名孩童，隨著火勢一發不可收拾，他們要求孩童往下跳。接著，10歲男童先將3歲男童拋下窗外，再換他自己往下跳，在旁觀者驚呼、尖叫聲中，由熱心的路人接住，他們也幸運地毫髮無傷。

    2名孩童雖然沒受到外傷，不過因為在過程中吸入濃煙，因此仍被送醫觀察、治療；另外，見義勇為的民眾中，有2人因此手臂骨折，也同樣必須接受治療。對此，當地市長艾瑞克（Eric Piolle）在臉書上公開稱讚眾人義舉，並稱這是「英勇的行為」，他也祝福在這次火災中受傷的人能早日康復。

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